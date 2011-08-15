شکار ستاره دنباله دار "النین"/ رصد یک علامت تعجب کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپهای مشهور سازمان ناسا به ویژه هابل به همراه ماهواره استریو این سازمان طی روزهای گذشته از پدیده های زیبای کیهانی تصاویر جدیدی به ثبت رسانده اند.

شکار دنباله دار النین

هدف اصلی ماهواره "استریو" پائیدن خورشید و عکسبرداری از این ستاره غول پیکر است اما در عوض این ماهواره مسیر نگاه خود را به سوی قطعه یخی حرکت داد که از نزدیکی اش در حال پرواز بود.

در تصویر جدیدی که این ماهواره به زمین ارسال کرده می توان دنباله دار النین را مشاهده کرد که از فاصله 6.92 میلیون کیلومتری از یکی از دو قلوهای خورشیدی ناسا، ماهواره های "استریو" عبور کرده است. این ماهواره در هنگام تصویربرداری های دقیق و عمیق از خورشید بود که ناسا دستور تصویربرداری از عبور نزدیک این ستاره دنباله دار را به ماهواره ارسال کرد.

از نگاه "استریو" این ستاره دنباله دار کم نور را می توان در حال عبور از بخشی کوچک از آسمان مشاهده کرد. این ستاره توسط تلسکوپ HI-2 ماهواره و در روزهای اول تا پنجم آگوست دیده شده است و تلسکوپ HI-1 این ماهواره در روزهای ششم تا دوازدهم آگوست تصویری واضح تر از این دنباله دار را رصد کرد. انتظار می رود این ستاره دنباله دار طی روزهای آینده درخشانتر شود.

بر اساس گزارش ان بی سی، دنباله دار النین توسط اختر شناسی روسی به همین نام کشف شد. این دنباله دار از روی زمین به شکل توده ای کم رنگ نورانی دیده می شود اما در اواخر ماه آگوست می توان آن را با وضوحی بیشتر و با چشم غیر مسلح نیز مشاهده کرد.

تصویر هابل از سحابی گردنبند

ناسا پرتره ای از بقایای سبز رنگ سیستم ستاره ای دوتائی را منتشر کرده است که به سحابی گردنبند شهرت دارد. اخترشناسان این سیستم ستاره ای با عنوان PN G054.2-03.4 را در سال 2005 کشف کردند، سیستمی با وسعتی برابر 9 سال نوری که در فاصله 15 هزار سال نوری از صورت فلکی "ساگیتا" قرار گرفته است.

این سحابی از هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن ساخته شده که به ترتیب به رنگهای سرخ، سبز و آبی دیده می شوند. اما ساختار توده ای گازها نشان می دهد تعامل شدید میان دو ستاره منجر به ایجاد چنین ساختاری شده است. یکی از ستاره ها که بسیار بزرگتر از خورشید است به سمت بیرون متورم شده و ستاره دوم و کوچکتر را در خود غرق کرده است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، ستاره دوم درون محیط داغ و سوزان ستاره اول به مدارگردی خود ادامه داده و گازهای درونی آن را به شکل حلقه ای درآورده که به سمت خارج از ستاره حرکت کرده اند. بقایای این دو ستاره اکنون هر 29 ساعت یکبار در مدار یکدیگر حرکت می کنند.

برخورد دو کهکشان و تشکیل علامت تعجب کیهانی

دو کهکشان درخشان که در مسیری کیهانی در مقابل یکدیگر حرکت می کنند در حال ساختن علامت تعجبی کیهانی در فضا هستند. تصویر جدید این پدیده برخورد که VV340 نام داشته و در مراحل آغازین خود به سر می برد را به ثبت رسانده است.

در این تصویر کهکشان گوشه ای که از کنار دیده شده و در نزدیکی بالای تصویر قرار دارد VV340 شمال و کهکشان پایینی VV340 جنوب نام دارند. این دو کهکشان در حال ادغام در فاصله 450 میلیون سال نوری از زمین قرار دارند. طی دوره های چند میلیون ساله این دو کهکشان به تدریج با یکدیگر ترکیب خواهند شد، همانطور که کهکشان آندرومدا قرار است در چند میلیارد سال آینده با کهکشان راه شیری ترکیب شود.

بر اساس گزارش اسپیس، تصویر این برخورد از اطلاعات به دست آمده از تلسکوپهای چاندرا و هابل ایجاد شده است. در واقع این تصویر بخشی از برنامه "رصد بزرگ اکتشاف فروسرخ کهکشانها" است که در آن اطلاعات به دست آمده از چاندرا، هابل، اسپیتزر، تلسکوپهای زمینی و رصد خانه GALEX با یکدیگر ترکیب می شوند.