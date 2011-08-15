اجرای ناقص طرح هادی در روستاهای ایلام و افزایش محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می شوند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود.

طرح هادی طرحی است که ضمن ساماندهی واصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می کند.

از مهمترین اهداف تهیه و اجرای طرح هادی روستا می توان به ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامین عادلانه امکانات از طریق تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی ، ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات بهزیستی و عمومی ، ایجاد شبکه ارتباطی منظم و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان، ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی، اشتغال، ارتقای درآمد روستاییان، هدایت وضعیت فیزیکی (کالبدی) روستا و... است.

در چند سال اخیر طرح هادی روستایی از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بسیاری از نقاط کشور اجرا شده است.

اجرای طرح هادی در 60 روستای استان ایلام

روستاها از دیرباز تاکنون نقش مهمی در زندگی مردم ایلام داشته اند و از جایگاه بالایی برخوردار بوده اند زیرا بخش مهمی از تولیدات دامی استان در روستاها انجام می شود.

بیش از 560 روستا در استان وجود دارد که بیشتر آنها با مشکلات متعدد مواجه هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام گفت: در سال جاری طرح هادی در 82 روستای این استان اجرا می شود .

هاشم علی بخشی اظهار داشت: سال گذشته طرح هادی در 60 روستای استان ایلام اجرایی شده است .

وی بیان داشت: 23 طرح هادی برای روستاهای استان طی سال گذشته تهیه شده است .

علی بخشی عنوان کرد: در سال جاری طرح هادی در 82 روستای ایلام اجرایی می شود و برای 30 روستا نیز طرح هادی تهیه می شود اما با نگاهی به روستاهای ایلام با انبوه مشکلات درون روستایی مواجه می شویم.

اول از همه اینکه اکثر روستاهای استان فاقد مکان و جایگاه زباله هستند و زباله چهره زشت به روستاهای استان بخشیده است.

بیشتر روستاهای استان ایلام دارای خیابان خاکی هستند و آبهای منازل روستایی در خیابانها جاری و این امر چهره ای بد به خیابان های روستاها بخشیده است.

در استان ایلام شش روستای هدف گردشگری وجود دارد که همه این روستا از حداقل امکانات بهره مند نیستند و طرح هادی در این روستا نیز ناقص بوده است.

روستای "پشت ارشت" در ایلام که بطور کامل تخلیه شد

بیشتر منازل روستایی دچار تخریب شده اند و دارای بافت فرسوده هستند که به دلیل ناتوانی مالی، مسکن روستانشیانان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

در حال حاضر بخش عظیمی از جمعیت روستاهای استان به دیگر نقاط کشور و شهر ایلام مهاجرت کرده اند و میزان قابل توجهی از فرآورده های دامی در استان کم شده است اما چندین روستا در استان ایلام نیز بطور کامل تخلیه شده یا در حال تخلیه شدن هستند که نبود امکانات و شغل مهمترین دلایل مردم این روستا بوده است.

مردم روستاهای استان از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و به دلیل بی توجهی دست به مهاجرت می زنند.

علاوه بر مشکلات شهری و عدم امکانات، کمبود آب نیز یکی از بزرگترین مشکلات مردم روستاهای استان ایلام است زیرا بسیاری از روستاها از آب آشامیدنی سالم برخودار نیستند و حتی برای احشام خود نیز آب ندارند.

روستای "پشت ارشت" استان ایلام

به نظر می رسد روند اجرای طرح هادی در اکثر روستایی که به گفته مسئولان انجام شده با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد زیرا ویژگیهای طرح هادی با کارهای انجام شده متفاوت است.

اگر طرح هادی در این روستا اجرا می شد حداقل جای امیدواری بود از ظرفیت گردشگری روستاها برای بالا رفتن معیشت خود مردم استفاده کرد.

در استان ایلام روستاهایی با طبیعت کاملا زیبا مثل کلم و کاملا تاریخی مثل پشت قلعه وجود دارد که تاکنون از ظرفیتهای مهم این روستاها هیچ استفاده ای نشده است.

در روستاهای استان ایلام بیشتر مردم روستا برای تهیه حداقل امکانات یک خانه مانند خوراکی به شهر مراجعه می کنند و روستاهای حتی فاقد یک مغازه کوچک هستند.

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی باعث به وجود آمدن امراض مختلفی در بین کودکان روستاها شده است زیرا خانواده ها حاضر نیستند در راههای خطرناک و بسیار پیچیده و کوهستانی فرزندان خود را به شهر بیاوند.

روستای محروم "گنجه" از توابع استان ایلام

در روستاهای استان، کودکان دارای هیچ نوع سرگرمی نیستند و به دلیل نبود امکانات آموزشی از همان کودکی محروم از علم بزرگ می شوند.

بیشتر زنان و دختران همگام با مردان در کارهای دامداری و کشاورزی کمک می کنند یا مشغول بافت قالیچه و دوشیدن شیر هستند.

بطور کلی می توان گفت اوج محرومیت در استان ایلام از روستاهای استان شروع می شود زیرا هیچ امکاناتی ندارند و وقتی وارد شهر می شوند دچار محرومیت مضاعف می شود.