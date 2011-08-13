استفاده از دانشگاهیان در توسعه هم جانبه خراسان جنوبی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه که ویژه اساتید و نخبگان استان برگزار شده بود، اظهارداشت: توجه و تقویت زیر ساخت های فرهنگی از مهمترین اولویت های کاری در استان است.

وی بیان کرد: در این راستا مدیران ارشد استان همچون گذشته برای خدمت به جامعه بزرگ دانشگاهی و فرهنگی استان آماده هستند.

رشید با بیان اینکه خراسان جنوبی در اجرای طرح ضیافت اندیشه بیشترین کمک را از محل اعتبارات فرهنگی نسبت به سایر استان ها انجام داده است، افزود: توجه به علم و جایگاه بالای آن در توسعه استان همواره به عنوان یک محور مورد توجه بوده است و از این پس نیز به آن توجه دقیق و گسترده ای خواهد شد.

وی تهیه و تدوین اسناد توسعه شهرستان ها و اسناد توسعه در بخش های مختلف کشاوری، صنعت، معدن، خدمات و... را گواه صادقی بر توجه به علم و روش های علمی و مبتنی بر واقعیت در توسعه متوازن استان دانست.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: استفاده از نخبگان، صاحب نظران و اندیشمندان در بخشهای مختلف خصوصا در زمینه تهیه وتدوین اسناد توسعه استان به جد مورد تاکید قرار گرفته است که نشان دهنده توجه جدی دولت در زمینه استفاده از دانشگاهیان در توسعه همه جانبه استان دارد.

رشید عنوان کرد: در کمیسیون دانشگاهی استان مقرر شد اعضای کمیسیون وقت و زمان خود را با اساتید دانشگاه هماهنگ کنند تا در زمان خدمت رسانی به دانشگاه و دانشگاهیان خللی وارد نشود.

وی یادآور شد: تا آنجا که ممکن بوده است به جایگاه دانشگاه در این زمینه ها توجه شده است اما انتظار این است که این همکاری و مشارکت دو سویه باشد تا بتوان به اهداف پیش بینی شده در این بخش دست یافت.

استاندار خراسان جنوبی به همکاری و تدریس برخی مدیران در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: برخی از مدیران در دانشگاهها به امر تدریس نیز مشغول بودند که با تصمیماتی که اتخاذ شد مقرر شد این همکاری تا جایی باشد که به روند خدمت رسانی آنان به مردم خدشه و خللی وارد نشود.

وی به برخی نقدهای انجام شده از سوی جامعه دانشگاهی استان اشاره کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری انسان می بایست واقع بینانه به مسائل بنگرد و نکات مثبت و منفی را توامان مورد توجه قرار دهد چرا که پرداختن به نکات مثبت به صورت مطلق موجب گمراهی و پرداختن به نکات منفی به صورت مطلق موجب نا امیدی در جامعه می شود.

رشید اظهار داشت: انتظار ما از جامعه دانشگاهی، اساتید و نخبگان این است که هیچگاه مرعوب جوسازی ها و القائات نشوند بلکه خود جو شکن بوده و در جامعه رفع تشویش نمایند.

وی نقد را پایه و اساس پیشرفت و توسعه هرمنطقه دانست و افزود: در نقدها باید همواره جانب انصاف رعایت شود و این نقدها منطبق بر نگرش های اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام باشد.

استاندار خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه مدیریت بومی اشاره کرد و بیان داشت: اگر نگاهی کلی به انتصابات انجام شده بیاندازید متوجه می شوید که به نیروی های بومی و متخصص استان توجه شده و توسعه مدیریت دراین خصوص مورد توجه قرار گرفته است.