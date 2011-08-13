مسعود حسینجمال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزش شنا در قم در سالهای گذشته دچار افت و خیزهای بسیاری شده است، اظهار داشت: شنای قم به دلایل مختلف در سالهای گذشته از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده بود.
وی ادامه داد: امروز شنای قم نیازمند حمایت بیشتر مسئولان است و باید برای بازگشت این رشته ورزشی به مسیر توسعه خود، خانواده ورزش تلاش لازم را داشته باشند، ضمن اینکه برنامههای متنوعی در نظر گرفتهایم که با اجرای آنها به توسعه شنا دست مییابیم.
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم با بیان اینکه چند رشته ورزشی زیر مجموعه هیئت شنا به فعالیت میپردازند، خاطرنشان کرد: رشته شنا، شیرجه و واترپلو از رشتههایی است که زیرنظر هیئت شنا فعالیت میکنند و این موضوع حمایت جدی مسئولان از این رشته مفرح را میطلبد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته ورزش شنا در استان قم مورد بیمهری واقع شده بود و ما نتوانستیم قهرمانان خوبی در این رشته ورزشی مفرح به تیمهای ملی معرفی کنیم در حالی که هیچ تردیدی نداریم که در قم استعدادهای بسیار زیادی در رشتههای مختلف این هیئت وجود دارند.
حسینجمال با بیان اینکه این در سالهای اخیر تحرک خوبی در این رشته ورزشی ایجاد کرده است، افزود: در حال حاضر 15 استخر در استان قم در زمینه آموزشهای شنای قهرمانی فعالیت میکنند که امیدواریم در آیندهای نچندان دور قهرمانان خوبی را به عرصه ملی معرفی کنیم.
وی اظهار داشت: ورزش شنا یکی از ورزشهایی است که اخلاق و احترام به پیشکسوت در آن مورد توجه ورزشکاران است و هیچگونه درگیری نیز در مسابقات شنا مشاهده نمیشود و مجموعه هیئت نیز با سرلوحه قراردادن این مهم برای توسعه این ورزش تلاش میکند.
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم در ادامه به مهمترین اقدامات این هیئت در راستای تجهیز و خدماترسانی مطلوب استخرهای استان قم اشاره کرد و بیان داشت: برای اینکه استخرهای استان با شرایطی کاملاً مطلوب از مردم علاقهمند به رشته شنا میزبانی کنند، در بخشهای مختلف مدیران استخرها برای تجهیز استخرهای مورد نظر هماهنگیهای لازم در خصوص آمادهسازی امکانات مطلوب و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی توجیه شدهاند.
وی عنوان کرد: در بحث بهداشت استخرها، این مهم هم از سوی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم کاملاً به صورت جدی پیگیری میشود، ضمن اینکه علاوه بر این توجه هیئت به رعایت نکات ایمنی در استخرها نیز است تا مردم در هنگام شنا لحظاتی شاد و مفرح را سپری کنند.
حسینجمال اظهار داشت: همچنین از خانوادهها و شهروندان قمی خواستهایم به جز مکانهایی که در آن دورههای آموزشی زیر نظر هیئت برگزار میشود، به سایر اماکن که به صورت شخصی فعالیت میکنند مراجعه نداشته باشند، زیرا آموزش زیر نظر این مجموعه با حضور مربیان متخصص و کارآزموده انجام میشود و از هر نظر دارای اطمینان بیشتری است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این برای اطمینان از توانمندی تمامی مربیان شنا استان قم، حضور آنها در دوره توجیهی زیر نظر هیئت را اجباری کردهایم و به مربیانی که در این دوره توجیهی شرکت نکنند، اجازه فعالیت در استخرهای استان در ایام تابستان داده نمیشود.
قم- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم عامل موفقیت ورزش شنا در استان قم را توجه بیش از پیش مسئولان نسبت به این رشته ورزشی دانست.
مسعود حسینجمال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزش شنا در قم در سالهای گذشته دچار افت و خیزهای بسیاری شده است، اظهار داشت: شنای قم به دلایل مختلف در سالهای گذشته از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده بود.
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