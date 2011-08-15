دلائل رد یا قبول متون نمایشی در شورای بازخوانی متون توضیح داده شود

محمود رضا رحیمی درباره فعالیتهایش به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم در سی‌امین جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشم. البته معلوم نیست کدام متن را انتخاب کنم. ممکن است از آثاری که قبلا چند اجرای محدود داشته اند استفاده کنم و یا متن جدید و مستقلی را برای حضور در جشنواره انتخاب کنم.

وی ادامه داد: اما برای اجرای عمومی حدود دو ماه است که سی دی اجرای نمایش "ضامن" را به شورای بازخوانی متون در تئاتر شهر ارائه داده ام. در صورت موافقت قصد دارم این نمایش را در تالار چهارسو روی صحنه ببرم. متن این نمایش نوشته فرهاد نقد علی است و جزء آثار برگزیده جشنواره تئاتر رضوی بوده است.

این کارگردان افزود: بازیگران این نمایش مصطفی طاری و میر طاهر مظلومی هستند. علیرغم اینکه من بیشتر از دو ماه است که درخواست اجرای این نمایش را ارائه داده‌ام متاسفانه هنوز جوابی دریافت نکرده‌ام. با وجود اینکه قبلا به آقای موسوی گفته بودم که اگر امکان دارد به دلیل اینکه من در دانشگاه تدریس می‌کنم زمان اجرا تابستان باشد و ایشان هم به درخواست من توجه کرده‌بودند اما هنوز زمان اجرا مشخص نشده است.

رحیمی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اجرای نمایش" مقتل" که سال گذشته در ایام سوگواری تاسوعا وعاشورا اجرا شده بود بلای جان من و گروهم شده است. این نمایش، نمایشی مناسبتی بود و باعث رونق سالن تئاتر در ایام سوگواری شده بود. اما با وجود اینکه نمایش کمتر از 10 اجرا داشت و البته دستمزد گروه هم هنوز به طور کامل پرداخت نشده است، دوستان معتقدند چون ما سال گذشته اجرا داشتیم اولویت باید با کسانی باشد که کمتر اجرا داشته اند.

کارگردان "روسمرس‌هولم" گفت: من از سال 84 تا 89 هیچ اجرایی روی صحنه نداشتم. و به جای آن در 5 دانشاه تدریس می کردم. اما متاسفانه بعد از این همه سال باز هم برای اجرا با مشکل روبرو هستم. معتقدم که شورای بازخوانی آثار حداقل باید از کارگردان برای حضور در شورایی که قرار است اثرش بررسی شود دعوت کند تا او در جریان چگونگی امور قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه دلیل قبول و یا رد شدن نمایشی از طرف شورا مشخص نمی‌شود و کارگردان نمایش در جریان دلائل رد یا قبول کارش قرار نمی گیرد. به نظر من بهتر است که با خود افراد در این زمینه مشورت شود. چون افرادی که در حال حاضر در این شورا حضور دارند خودشان از کارگردان‌ها و نویسندگان معتبر هستند و قبل از اینکه در این شورا سمتی داشته باشند اعتراضات و مطالبات خود را بیان می‌کردند اما الان این خواسته ها فراموش شده است.

رحیمی گفت: امیدوارم بعد از گذشت دوماه زمان اجرای نمایش"ضامن" مشخص شود ویا حداقل تکلیف من را مشخص کنند. چون این نمایش در جشنواره رضوی جزء آثار برگزیده بوده و چندین بار مورد تقدیر قرار گرفته است. بنابراین علاقمندم که این نمایش را روی صحنه ببرم، امیدوارم که از آن حمایت شود.