نگاهی به اولین تشکل های فعال در تاریخ سیاسی بحرین

سازمان هیئت عالی اجرایی

هیئت عالی اجرایی را باید اولین تشکل سیاسی (شبه حزب) دانست که ازسوی دولت بحرین نیز به طور ضمنی به رسمیت شناخته می شود. علاوه بر آن باید گفت که این هئیت به مثابه سازمان مادری است که از بطن آن تعداد زیادی از تشکل های سیاسی خارج شده واعلام موجودیت کردند.

این تشکل به ابتکار تعدادی از شخصیت های ملی (شیعه وسنی) تشکیل شد، اولین گام تاسیس این تشکل با جمع آوری امضا از اهالی بحرین برای معرفی نمایندگانی برای مذاکره با استعمارگر انگلیس و دولت دست نشانده آن آغاز شد.



این نمایندگان قرار بود خواسته های مردم که مهمترین آنها تشکیل مجلس قانونگذاری، تدوین قانون مدنی یکپارچه وتصویب قانون سندیکاها بود را به دولت استعمارگر انگلیس منتقل ودر مورد آن چانه زنی کنند. عضویت در این تشکل علنی ورهبران آن نیز با نام حقیقی خود فعالیت می کردند، اما تمامی فعالیت آنها بدون چتر قانونی انجام گرفت.



با نگاهی به اعضای تشکیل دهنده این تشکل خواهیم دید که اکثر120 عضو مجمع عمومی این هیئت تحت تاثیر جنبش ناسیونالیستی واندیشه های آن که در آن دوره به شدت در حال رشد وتوسعه بود، قرار داشتند.



هیئت عالی اجرایی به سرعت جایگاه مستحکمی در صحنه بحرین به دست آورد و موفق شد با حضور گسترده خود در بافت این جامعه در انتخابات شوراهای بهداشت وشوراهای آموزش به پیروزی برسد. علاوه بر آن این هیئت برای خود پیش آهنگانی تشکیل داده بود که در زمان اعتصاب عمومی امور مدیریت حمل ونقل وترافیک را سامان می دادند.



به هر شکل بعد از حمله سه جانبه به مصر در سال 1956 انگلیس با همکاری دولت دست نشانده اش در بحرین با یورش به مراکز زیربنایی این هیئت وسرکوب شدید آن، هشت عضو رهبری آن را بازداشت، محاکمه وتعدادی از آنها را به خارج تبعید کرد تا بدین شکل این هیئت شکل منحل شده به خود بگیرد.



جنبش ناسیونالیست های عرب



ریشه های تاسیس این تشکل در بحرین به دهه چهل از قرن گذشته باز می گردد، ابتدا در میان دانشجویانی بحرینی که برای ادامه تحصیل به بیروت اعزام شده بودند، هسته اولی آن شکل گرفت ، وبه تدریج بعد از بازگشت این دانشجویان به کشور در اوایل دهه شصت به نقطه اوج انتشار خود در میان جوانان وکارگران رسید.



رویکرد این جنبش تفاوت چندانی در تاثیر پذیری با رویکرد جنبش مادر نداشت، جنبشی که بعد از جنگ 1967 اعراب با اسرائیل شاهد انشقاق های عدیده ای شد تا جریان چپ از درون آن خارج وجبهه خلق برای آزادی خلیج فارس تشکیل شود.



اکثر اعضای جبهه جدید را دانشجویانی تشکیل دادند که در بیروت تحصیل می کردند وبعد از بازگشت به بحرین در سال 1969 شاخه نظامی (نیروی دفاع بحرین) را تاسیس کردند. این جبهه همانند جریان مادر، در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی عربی خواستگاه خود را آزادیبخشی از استعمار اعلام می کرد.



جبهه آزادیبخش ملی بحرین



این جنبش در سال 1995 در میان قشر کارگر وپایین جامعه شکل گرفت، اکثر اعضای این جبهه پیش از این از اعضای هیئت عالی اجرایی بودند، اما پیش از متلاشی شدن آن توسط دولت استعمارگر انگلیس از آن خارج شدند.



این گروه روابط تنگاتنگی با حزب توده ایران داشت به نحوی که هسته های سازمانی خود را با کمک این حزب تشکیل داد. جبهه اولین برنامه سیاسی مکتوب (اساسنامه) خود را در سال 1962 منتشر کرد ودر آن 15 خواسته وهدف را مطرح کرد. این جبهه حاضر نشد به ائتلاف ملی که انتفاضه سال 1965 را رهبری می کرد بپیوندد.



جبهه آزادیبخش بحرین، انتخابات مجلس مؤسسان در سال 1972 را هم تحریم کرد اما در انتخابات مجلس ملی در سال 1973 شرکت نمود.