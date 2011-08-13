دوازدهمین جلسه شورای کیفیت پست البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه شورای کیفیت اداره کل پست استان البرز ظهر شنبه با حضور مدیر کل و معاونان و مسئولان ذیربط برگزار شده است.

در این جلسه هر یک از مسئولان گزارش عملکرد کیفی خود را ارائه دادند و به بحث و بررسی در خصوص امور مربوطه پرداختند.

جلسه یادشده در راستای امر ارتقای کیفیت خدمات پست البرز برگزار شده و برگزاری آن تداوم خواهد داشت.

چهارمین نشست مشاوران جوان پست استان البرز نیز با حضور مسئولان ذیربط برگزار شده است.

این جلسه در مکان سالن کنفرانس اداره کل برگزار و موارد مربوطه در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه این جلسه در راستای ارتقای کیفی خدمات پست در البرز برگزار شده است.