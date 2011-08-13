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۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

دوازدهمین جلسه شورای کیفیت پست البرز برگزار شد

دوازدهمین جلسه شورای کیفیت پست البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: دوازدهمین جلسه شورای کیفیت اداره کل پست استان البرز با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه شورای کیفیت اداره کل پست استان البرز ظهر شنبه با حضور مدیر کل و معاونان و مسئولان ذیربط برگزار شده است.
 
در این جلسه هر یک از مسئولان گزارش عملکرد کیفی خود را ارائه دادند و به بحث و بررسی در خصوص امور مربوطه پرداختند.
 
جلسه یادشده در راستای امر ارتقای کیفیت خدمات پست البرز برگزار شده و برگزاری آن تداوم خواهد داشت.
 
چهارمین نشست مشاوران جوان پست استان البرز  نیز با حضور مسئولان ذیربط برگزار شده است.
 
این جلسه در مکان سالن کنفرانس اداره کل برگزار و موارد مربوطه در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه این جلسه در راستای ارتقای کیفی خدمات پست در البرز برگزار شده است.
کد مطلب 1382201

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