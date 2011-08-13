اعتبارات ملی ایلام 21 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری با بیان اینکه آمار اعلام شده توسط معاونین برنامه ریزی و عمرانی استانداری درست و صحیح است و هیچ تناقضی در کار نیست، اظهار داشت: در مجموع سه نوع اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای استان، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ملی و اعتبارات پروژه های ملی استانی شده در استان وجود دارد .

وی افزود: میزان اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان (عمرانی) که در اختیار شورای برنامه ریزی می باشد در سال گذشته 117 میلیارد ریال و در سال 1390 این رقم به 112 میلیارد ریال کاهش یافته که معادل چهار درصد است .

این مسئول اعلام کرد: اعتبارات پروژه های ملی استانی شده در سال 89 در حدود 180 میلیارد ریال بوده که در سال 90 به حدود 219 میلیارد ریال افزایش یافته یعنی در حدود 21 درصد افزایش داشته است .

وی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی از محل ردیفهای متفرقه در سال 89 حدود 260 میلیارد ریال است که در سال 90 هنوز ابلاغ نشده و به زودی ابلاغ می شود.

این مسئول گفت: در مجموع کل اعتبارات اختصاص یافته به استان مهم است که روند افزایشی داشته اند و از آنجا که مسائل بودجه ای کاملاً تخصصی هستند لذا چنین مطالبی را ما فقط در کمیته برنامه ریزی شهرستانها که دارای وظیفه توزیع اعتبار است ارائه کرده ایم .