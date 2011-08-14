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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۹

شورای بانوان صنعت چاپ در وزارت کار ثبت می‌شود

شورای بانوان صنعت چاپ در وزارت کار ثبت می‌شود

زهرا جلیل‌ثانی دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران از آماده‌سازی پرونده این شورا برای تحویل به وزارت کار و دریافت مجوز رسمی و فراگیر خبر داد.

زهرا جلیل‌ثانی دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران درباره فعالیت‌های این شورا به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر این شورا با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت است که در نظر داریم پرونده شورا را کامل کرده، تحویل وزارت کار و امور اجتماعی دهیم تا پس از ثبت بتوانیم با استقلال بیشتری فعالیت کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر این شورا 85 عضو دارد و روند عضوگیری همچنان ادامه دارد و زنان فعال در حوزه چاپ می‌توانند با مراجعه به سایت شورا نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

دبیر شورای بانوان صنعت با اشاره به اینکه در سایت بخشی ویژه گفتگو با زنان فعال حوزه چاپ در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این بخش با این هدف راه‌اندازی شده که از خلال این گفتگوها مشکلات، شرایط و تجربیات کار زنان صنعت چاپ مشخص می‌شود که می‌تواند راهگشای افرادی باشد که می‌خواهند به تازگی وارد این عرصه شوند همچنین باعث می‌شود مسائل و مشکلات مشخص شده تا بتوان برای آنها راهکاری پیدا کرد.

جلیل ثانی افزود: ما در این شورا جلسات خود را به طور منظم و هر 15 روز یکبار برگزار می‌کند. همچنین سایت شورا راه‌اندازی شده و در بخش‌های مختلف خبر، مقاله، مصاحبه و معرفی بانوان فعال صنعت چاپ به روز می‌‌شود. یکی از ضرورت‌های شورا داشتن یک ساختمان مناسب است که هنوز چنین فضایی فراهم نشده و ما جلساتمان را در جاهای مختلف برگزار می‌کنیم.

این فعال امور چاپ در پایان گفت: از برنامه‌های آینده شورای بانوان صنعت چاپ هم این است که جلسات مشاوره‌ای برای دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کسانی که قصد ورود به این بازار کار را دارند برگزار کنیم که از فعالان و افراد باتجربه صنعت چاپ برای این جلسات مشاوره دعوت خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم با هماهنگی برخی چاپخانه‌داران و لیتوگرافان امکان بازدید و گذراندن دوره‌های کارورزی را برای دانشجویان چاپ فراهم کنیم.

کد مطلب 1382222

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