زهرا جلیلثانی دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران درباره فعالیتهای این شورا به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر این شورا با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت است که در نظر داریم پرونده شورا را کامل کرده، تحویل وزارت کار و امور اجتماعی دهیم تا پس از ثبت بتوانیم با استقلال بیشتری فعالیت کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر این شورا 85 عضو دارد و روند عضوگیری همچنان ادامه دارد و زنان فعال در حوزه چاپ میتوانند با مراجعه به سایت شورا نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
دبیر شورای بانوان صنعت با اشاره به اینکه در سایت بخشی ویژه گفتگو با زنان فعال حوزه چاپ در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این بخش با این هدف راهاندازی شده که از خلال این گفتگوها مشکلات، شرایط و تجربیات کار زنان صنعت چاپ مشخص میشود که میتواند راهگشای افرادی باشد که میخواهند به تازگی وارد این عرصه شوند همچنین باعث میشود مسائل و مشکلات مشخص شده تا بتوان برای آنها راهکاری پیدا کرد.
جلیل ثانی افزود: ما در این شورا جلسات خود را به طور منظم و هر 15 روز یکبار برگزار میکند. همچنین سایت شورا راهاندازی شده و در بخشهای مختلف خبر، مقاله، مصاحبه و معرفی بانوان فعال صنعت چاپ به روز میشود. یکی از ضرورتهای شورا داشتن یک ساختمان مناسب است که هنوز چنین فضایی فراهم نشده و ما جلساتمان را در جاهای مختلف برگزار میکنیم.
این فعال امور چاپ در پایان گفت: از برنامههای آینده شورای بانوان صنعت چاپ هم این است که جلسات مشاورهای برای دانشجویان، فارغالتحصیلان و کسانی که قصد ورود به این بازار کار را دارند برگزار کنیم که از فعالان و افراد باتجربه صنعت چاپ برای این جلسات مشاوره دعوت خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم با هماهنگی برخی چاپخانهداران و لیتوگرافان امکان بازدید و گذراندن دورههای کارورزی را برای دانشجویان چاپ فراهم کنیم.
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