دلالان در کمین دسترنج کشاورزان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، خرید تضمینی گندم، کشاورزان را تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات کرده است، دلیل آن هم کاملا روشن است، وقتی قرار است مراکز خرید، گندم هایی را تحویل بگیرند که آفت مفید وغیر مفیدشان محدود و مشخص باشد فضای رقابتی ایجاد می شود و گندمکار به سمت کاشت و تولید ارقامی از گندم می روند که در برابر امراض و بیماری هایی که آفت تولید را بالا می برد از خود مقاومت بیشتری نشان داده و کمتر دچار آسیب می شود همچنین از سوی دیگر این اقدام موجب می شود آرد با کیفیت تولید شود و به دنبال آن نان با کیفیت در نانوایی های خراسان شمالی به دست مردمی برسد که پیش از این دایم از کیفیت پایین نان گلایه داشتند.

کنترل کیفیت موجب بازرسی مرحله به مرحله شده است



سطح زیر کشت گندم آبی خراسان شمالی در سال زراعی امسال 110هزار هکتار و دیم 60هزار هکتار محاسبه شد که طبق پیش بینی مسئولان جهاد کشاورزی امسال 200هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشاورزان به شرکت غله و خدمات بازرگانی تحویل داده می شود.



یکی از کشاورزان شیروانی به خبرنگرا مهر می گوید: کنترل کیفیت گندم از سوی کارشناسان موجب شده کشاورزان در هنگام کشاورزی و حمل این محصول دقت بیشتری به خرج دهند تا مواد زاید و بیرونی کمتری با گندم مخلوط شود.



عیسی قلی پور ادامه داد: از سویی دیگر خرید تضمینی این اطمینان را به کشاورز داده که محصول بر روی دستش نمی ماند.



کشاورزی دیگر نیز بیان کرد: مشکل دریافت وجوه گندم از مشکلات تاریخی کشاورزان است و متاسفانه هنوز تدبیر مناسبی برای رفع این مشکل اندیشیده نشده است و مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می شود.



دلالان برای گندمکاران تور می اندازند/ تاخیر در پرداخت کام کشاورزان را تلخ می کند



محمد محمدی می افزاید: تاخیر در پرداخت بهای گندم کشاورزان، بازار گندم را به جولانگاه دلالان کرده زیرا بعضی از کشاورزان که دارای بدهی و سررسید بوده ناگزیر برای فروش محصول خود دست به جیب تر از واسطه ها کسی را پیدا نمی کنند.



این کشاورز ادامه می دهد: هر چند خرید تضمینی مزایای زیادی داشته اما تاخیر در پرداخت مطالبات شیرینی این طرح را به کام کشاورزان تلخ کرده و ما امیدواریم مسئولان شرکت غله هر چه زودتر به قول خود عمل کرده و مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند.



خرید تضمینی گندم خوب و بد را از هم جدا می کند



وی اضافه می کند: هر ساله هنگام برداشت محصولات دلالان سرازیر روستاها می شود و با قیمت کمتر از خرید تضمینی اما به صورت نقد و یکجا محصولات بعضی از کشاورزان را خریداری می کنند و کشاورزانی که بدهی به بانکها دارند به اجبار مجبور به فروش محصولات خود می شوند.



آنها پس از خرید محصولات بی کیفیت و با کیفیت را با یکدیگر مخلوط کرده و با قیمتی بالاتر به فروش می رسانند.



یکی از گندمکاران بجنوردی نیز می گوید: خوشبختانه با وجودی که امسال کشاورزان زیادی محصولات خود را به مراکز خرید آوردند اما خبری از صفهای طولانی چند روزه نبود و در ساعات اولیه محصولات تحویل داده می شد.



موسی سلولی می افزاید: سال گذشته محصول گندم من کیفیت مطلوبی نداشت که دلیل آن بی دقتی در برداشت محصول و وجود کاه و سنگ در محصول عنوان شد به همین دلیل امسال دقت بیشتری داشتم و توانستم محصولی با کیفیت تحویل مراکز خرید دهم.



وی ادامه می دهد: خرید تضمینی موجب شد تا استفاده از نهاده های کشاورزی موثر در طول دوره های کاشت، داشت وبرداشت همیشه در کانون توجه کشاورز قرار داشته باشد.



سلولی اضافه می کند: البته پس از هدفمند کردن یارانه ها و به دلیل افزایش قیمت نان مصرف گندم خانواده نیز بالا رفته و محصولات خود را کم تر تحویل مراکز خرید می دهند.



مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی نیز می گوید: خرید گندم استان از طریق 11 مرکز خرید در تاریخ 13 خرداد امسال شروع شد که تا 70 هزار تن گندم خریداری شده که این میزان نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش خرید داشته است.



مطالبات کشاورزان تمام و کمال پرداخت می شود



ابراهیم سهرابی افزود: تاکنون 243 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان معادل 95 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و تنها 5 میلیارد دیگر باقی مانده که با پیگیریهای انجام شده امیدواریم این میزان اعتبار نیز تا چند روز آینده از سوی دولت پرداخت شود.



وی ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی امسال 200 هزار تن محصول مازاد بر برداشت تحویل مراکز خرید می شود اما به دلیل شرایط جوی نامناسب و همچنین کاهش بارندگی در فصل کشت وهمچنین افزایش مصرف کشاورزان و روستاییان پس از هدفمند کردن یارانه ها این میزان گندم خریداری نشود وآمار کمتر از این باشد.



وی می افزاید: خرید گندم امسال از طریق هدفمند گندم صورت گرفت و هر چند سال اول اجرای این طرح بود اما اجرای آن موفقیت آمیز صورت گرفت.



سهرابی اظهار داشت: امسال گندم با کیفیت مختلف تفکیک شده و گندم مناسب به کارخانه های آرد تحویل داده می شود.



مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی اضافه می کند: این اقدام موجب افزایش کیفیت آرد و به دنبال آن افزایش کیفیت نان می شود.



شرایط ذخیره گندم سایر استانها نیز ایجاد می شود



وی در خصوص ظرفیت ذخیره سازی گندم عنوان کرد: ظرفیت ذخیره سازی گندم امسال 63 درصد افزایش یافت و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را تا 100 درصد افزایش دهیم که در این صورت امکان ذخیره سازی 300 هزار تن گندم فراهم می شود و علاوه بر ذخیره گندم تولیدی استان شرایط ذخیره گندم سایر استانها نیز ایجاد می شود.



مدیر یکی از کارخانه ها آرد استان نیز اظهار داشت: کیفیت گندم سال گذشته چندان مناسب نبود به همین دلیل با وجود تلاش بسیار کارشناسان،آرد با کیفیت بالا تولید نمی شود.



نانوایان گناه بی کیفیتی نان را برگردن آرد و گندم می اندازند



وی گفت: البته آرد تولیدی استان آنچنان که دیگران می گفتند بی کیفیت نیست و شرایط پخت نان نیز تاثیر بسزایی دارد که متاسفانه بعضی از نانوایان خود کوتاهی کرده و گناه را برگردن آرد و گندم می اندازند.



وی ادامه داد: امیدواریم امسال گندم های با کیفیتی تحویل کارخانه ها شود تا بتوان آرد با کیفیت تولید کرد.



فرماندار بجنورد نیز در ادامه تصریح کرد: کیفیت گندم تاثیر بسزایی در کیفیت نان دارد به همین دلیل تلاش کردهایم تا حد امکان از ورود گندم های تازه برداشت شده به کارخانه ها آرد جلوگیری کنیم.



سید محمد پاکمهر می افزاید: خوشبختانه پس از هدفمند کردن یارانه ها کیفیت نان در این شهرستان افزایش خوبی داشته است البته شرایط پخت نان نیز تاثیر بسزایی در کیفیت نان دارد که باید از سوی نانوایان رعایت شود.



پاکمهر می افزاید: با اقدامات جدی و برنامه ریزی های موثری که برای افزایش کیفیت نان صورت گرفت در 160 بازدید از نانوایی های این شهرستان 40 اخطار به متخلفان داده شد.