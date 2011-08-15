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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شناسایی موقوفات خارج از کشور به عهده وزارت امور خارجه نیست

شناسایی موقوفات خارج از کشور به عهده وزارت امور خارجه نیست

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه در واکنش به انتقاد رئیس سازمان اوقاف کشور مبنی بر استیفاء نشدن موقوفات خارج از کشور با بیان اینکه شناسایی موقوفات خارج از کشور بر عهده این وزارتخانه نیست گفت: اگر سازمان اوقاف در این زمینه با مشکل حقوقی روبرو شد ما پیگیری می‌کنیم.

جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که رئیس سازمان اوقاف کشور اعلام کرده وزارت امور خارجه در احیای موقوفات خارج از کشور کوتاهی کرده است گفت: وظیفه شناسایی موقوفات خارج از کشور بر عهده وزارت امور خارجه نیست و خود سازمان اوقاف باید بانک اطلاعاتی خود را کامل کند.

وی افزود: سازمان اوقاف در هر کشوری که موقوفه دارد می تواند با همکاری سفارتخانه ایران در آن کشور اقدامات حقوقی را پیگیری کند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام کرده است در حال حاضر آمار دقیقی از موقوفات خارج از کشور وجود ندارد اما آنچه مسلم است، به لحاظ ارزشی و قیمتی سرمایه قابل توجهی است.

وی گفته است: کشورهای هند، افغانستان، عراق و برخی کشورهای اسلامی همسایه که ایرانیان در آن مقیم بوده و یا رفت و آمد داشته اند، کشورهایی هستند که موقوفاتی از کشورمان در آنجا موجود است ولی متاسفانه تاکنون به دلیل وجود مشکلات حقوقی و قانونی حق و حقوق موقوفات خارج از کشور استیفاء نشده و وزارت امور خارجه ایران باید پیگیر این مساله باشد.
کد مطلب 1382242

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