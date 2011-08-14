تشریح آسیبهای مجالس دعا/ عوامل و موانع استجابت دعا

آیت الله هادوی تهرانی:‌برخی عوامل مؤثر در اجابت دعا/ تأثیر صلوات در برآورده شدن حاجات

آیت الله هادوی تهرانی مدرس عالی درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه "ادعونی استجب لکم" تأکید کرد: از ما خواسته شده که دعا کنیم اگر دعا کردیم خداوند جزای آن دعا را تعیین کرده است "استجب لکم" یعنی اجابت می کنم برای شما. اگر بدون دعا برخی از امور تحقق پیدا نمی کند به این دلیل است که ظرفیتی که باید برای این امور وجود داشته باشد بدون دعا تحقق نمی‌یابد. وقتی دعا حاصل می شود آن ظرفیت فراهم می شود.

وی افزود: البته میزان تأثیر دعا و اینکه انسان احساس آرامش پیدا کند تابع معرفتی است که انسان نسبت به خدا دارد؛ هرچه معرفت انسان نسبت به خدا بیشتر باشد دعای او تأثیر بیشتری خواهد داشت. ضمن اینکه توجه در دعا و اینکه شخص متوجه باشد که با چه کسی سخن می گوید در تحقق دعا مؤثر خواهد بود.

رئیس مؤسسه رواق حکمت در مورد جایگاه دعا در نزد اهل بیت(ع) گفت: در فرهنگ اهل بیت(ع) بر دعای جمعی و دعای

به یکدیگر تأکید شده است. همچنین در روایات وارد شده است وقتی از خدا دو چیز بخواهید که یکی از آنها حتما اجابت می شود دعای دیگری نیز مستجاب خواهد شد. یکی از دعاهایی که حتما اجابت می شود "صلوات" بر پیامبر و اهل بیت است که خودش دعا است. به همین دلیل تأکید کردند که دعای خود را همراه با صلوات بیان کنید تا خداوند به آن کرم و لطف خودش آن دعای دیگر را نیز بپذیرد.

آیت الله هادوی تهرانی با تأکید بر لزوم آشنایی با فرهنگ دعای اهل بیت(ع) تصریح کرد: شیوه دعا کردن اهل بیت شیوه ای است که باید با آن انس پیدا کنیم و این شیوه بالاترین و عمیقترین مفاهیم را در بر دارد.

مدرس عالی حوزه علمیه قم با اشاره به برخی عوامل تأثیرگذار در اجابت دعا، تأکید کرد: با اینکه دعا اختصاص به زمان خاصی ندارد اما در بعضی زمانها دعا اثرات ویژه ای دارد که دعا در شب یکی از آن زمانهاست. علاوه بر آن ماه مبارک رمضان زمان بسیار ارزشمندی است که در آن ضیافت و مهمانی الهی برپا است.

وی به برخی از آسیبهای مجالس دعا اشاره کرد و گفت: یکی از آفات مجالس دعا بیان مطالب خرافی و اطلاعات نادرست است. اگر این دعاها با سنت و آدابی همراه شود که این سنت و آداب مورد قبول اهل بیت(ع) نباشد اینجاست که دعا از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

حجت الاسلام وافی: تفاوت مرثیه‌خوانی و مناجات‌خوانی/ بهترین دعا چه شرایطی دارد

حجت الاسلام مرتضی وافی معاون فرهنگی مسجد جمکران نیز در گفتگو با مهر در گفتگو عافیت، عاقبت به خیری و نجات از آتش را سه خواسته در صدر دعاها خواند و گفت: منظور از عافیت هم امور دینی و هم دنیوی است ضمن اینکه بر طلب نجات از آتش در شبهای قدر و ماه مبارک رمضان بیشتر تأکید شده که در دعای جوشن کبیر آن را می خوانیم. تحقق این سه خواسته یعنی عافیت،عاقبت به خیری و نجات از آتش در ذیل ظهور امام عصر(عج) امکان پذیر است.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه به برخی از آسیبهای مجالس دعا اشاره کرد و گفت: دوری از مناجات و دعا یکی از آسیبهای اصلی در مجالس توسل است. گاهی متأسفانه در این مجالس توسل به اهل بیت(ع) از فضای مناجات و دعا و توسل به ذات حضرت حق فاصله گرفته می شود نباید در مجالس توسل و دعا تنها جنبه های فردی انسان را در نظر گرفته و از حوزه جامعه غافل شویم چون این خلاف روش ائمه اطهار(ع) در بحث دعا است؛ در صحیفه سجادیه می بینیم که در کنار دعای توبه و مکارم الاخلاق، دعا برای جوانان، مرزبانان، جامعه اسلامی، باران، و...ذکر شده است.

حجت الاسلام وافی بر رعایت حد و اندازه دعا و توسل در مجالس تأکید کرد و با بیان اینکه بسیاری از افرادی که دعا را می خوانند و یا می شنوند با جملات و واژه های عربی ادعیه آشنا نیستند، تأکید کرد: کسانی که دعا و مناجات می خوانند با افرادی که مداحی می کنند بسیار متفاوت هستند هنر مناجات خوانی شرایط خاص خود را می طلبد و ویژگیهای روحی و اخلاقی خاصی دارد چراکه مخاطبان یک پله بالاتر از مداح و مرثیه خوان از آنها انتظار دارند.

حجت الاسلام نیک نژاد: عوامل و موانع استجابت دعا/ آسیبهایی که مجالس دعا را تهدید می‌کنند

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این باره گفت: قرآن می فرماید "الابذکرالله تطمئن القلوب" ذکر و یاد خدا آرامش بخش دلهاست. ذکر و یاد خدا در قالبها و عناوین مختلف آمده که یکی از آنها نماز به معنای دعا است.

وی با تأکید بر نقش دعا در ارتقای اعتماد به نفس یادآور شد: در روایات آمده است که "الدعا سلاح المؤمن". فردی که در یک نبرد حضور دارد اگر اسلحه نداشته باشد بطور طبیعی توان مقابله با دشمن را ندارد از این روایت این معنا برمی آید که دعا مثل اسلحه ای که به انسان قدرت و اعتماد به نفس و آینده توأم با پیروزی می دهد، دعا نیز چنین حالت روحی را برای مؤمن ایجاد می کند.

وی اخلاص، ترک گناه، بستر سازی دعا و ایجاد حال دعا را از دیگر عوامل استجابت دعا برشمرد و گفت: علاوه بر این آنچه از خدا می طلبیم باید منطبق با موازین شرعی و عقلی باشد و چیزی را مطالبه نکنیم که با عقل و شرع سازگار نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران تنزل دعا از سطح عرشی به فرشی را مهمترین آسیب مجالس دعا خواند و گفت: نباید سطح دعا را به مسائل ناچیز و اوهام و خرافات پایین آورد و برای چیزی که نه شرعی و نه عقلی و نه منطقی است انسان در قالب دعا آن را مطالبه کند که این کارها باعث تنزل جایگاه دعا می شود.

حجت الاسلام قائمی نیا: تعبیر امام(ره) درباره دعا/ آشنایی با مهمترین آداب دعا

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با مهر تعبیر حضرت امام خمینی(ره) در مورد دعا را بهترین تفسیر در این خصوص دانست و گفت: امام می فرماید قرآن کلام نازل خداست که از آسمان به زمین آمده و ادعیه کلام صاعد است که از قلب و زبان بنده به سوی خدا می رود. دعا کردن مقید به یک روش نیست و هر انسانی در هرجا می تواند با خدا ارتباط برقرار کرده و حوائج خود را بخواهد مهم این است که ارتباط صادقانه و از روی خشوع باشد.

سردبیر "فصلنامه ذهن" با بیان اینکه ادعیه منسوب به ائمه اطهار نوعی از آداب را در خود دارند، یادآور شد: بیشتر دعاهای منسوب به ائمه(ع) با حمد و ثنای الهی و شمارش نعمتهای خدا آغاز می شود که این نشان می دهد انسان اگر از خدا چیزی طلب می کند نباید فراموش کند که چقدر خداوند به او عنایت داشته و نعمتهای زیادی را به او عطا کرده است.

حجت الاسلام قائمی نیا با تأکید بر رعایت آداب دعا تصریح کرد: بهترین دعا آن است که علاوه بر رعایت آداب، آن حالت معنوی و قلبی نیز همراه دعا باشد تا ان شاء الله مستجاب شود.

حجت الاسلام سادات منصوری: دعاخوانی را نباید سطحی گرفت/ دعا متنی آموزشی و علمی است

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ما دو گونه دعا داریم یکی دعای است که عبادت است، صرفه نظر از اینکه انسان چه درخواستی از خدا داشته باشد نفس دعا کردن مثل نماز و روزه و...عبادت است. در کنار آن خداوند می فرماید باید از من بخواهید و دعا کنید تا من به شما توجه کنم پس شرط توجه خدا به بنده دعا کردن است.



وی برگزاری بسیاری از مجالس دعا را فاقد توجه قلبی دانست و با انتقاد از ترویج آن یادآور شد: مثلا دعای کمیل مخصوص حضرت خضر بوده که امیرالمؤمنین(ع) این دعا را به یکی از خالص ترین یارانشان به نام "کمیل" آموختند که انسان گاهی که آمادگی روحی و قلبی دارد باید با توجه بخواند تا اثر کند اما گاهی دیده می شود که متأسفانه این دعا بدون توجه خوانده می شود.



رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی تأکید کرد: بهترین دعا آن است که از دل آدمی برخیزد. دعای منسوب به اهل بیت (ع) آموزش است. اهل بیت به ما می آموزند که خواسته خود را از خدا چگونه بیان کنیم؛ ابتدا حمد و ستایش خدا و بعد خدا را به اسماء الحسنی بخوانید و بعد حاجتتان را بخواهید و دیگران را در دعایتان شریک کنید که با این کارها ان شاء الله استجابت خواهد شد.