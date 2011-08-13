گل کریمی به شهرداری آفساید بود/ اشتباه کمک داور به ضرر فجرسپاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری درباره قضاوت داوران در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر به اظهارنظر پرداخت. او درباره قضاوت بازی استقلال و مس کرمان گفت: این بازی صحنه خاصی نداشت و قضاوت در صحنه‌ای که شریفات پیراهنش را از تنش بیرون درآورد برای دادن کارت زرد درست بود.

وی در ادامه افزود: البته گرفتن چنین کارت زردهایی ممکن است در آینده باعث شود تا بازیکن خوب تیم سه اخطاره شود و از یک بازی حساس محروم شود. بهتر است مربیان به بازیکنان تذکر دهند تا هنگام گل هیجان خود را کنترل کنند و یا به صورتی شادی گل را انجام دهند که اخطار نگیرند.

عسگری درباره درگیری لفظی سرمربی و بازیکن مس گفت: با توجه به اینکه درگیری‌هایی لفظی در طول بازی رخ داده و مثل اینکه از روی صحنه تلویزیونی قابل لب خوانی است داور می بایستی اگر توهین یا ناسزایی شنیده بود با خاطیان برخورد می کرد، چرا که در قوانین داوری فرقی نمی کند بازیکن با تیم حریف درگیری لفظی پیدا کند یا با اعضای تیم خودی.

وی افزود: البته داور بازی شاید در آن لحظه مشغول ثبت گل بوده و متوجه درگیری‌های سرمربی با بازیکن نشده است. داور که نمی تواند مثل تصویر تلویزیونی لب خوانی کند.

نایب رئیس کمیته داوران که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، درباره بازی پرسپولیس - شهرداری تبریز گفت: گلی که پرسپولیس توسط علی کریمی به ثمر رساند آفساید بود و کمک داور در این زمینه اشتباه کرد. البته در بازی فجر - داماش بر اساس گزارش ناظر داوری، کهوری کمک داور اول بازی اشتباه تاثیر گذاری انجام داد و گل سالم فجرسپاسی را آفساید اعلام کرده است.

وی افزود: صحنه به این ترتیب بود که پرتاب اوت به نفع تیم فجر اعلام شده بود و همانطور که می دانید پرتاب اوت آفساید ندارد. هنگامی که مدافعان و مهاجمان برای سرزنی از جای خود بلند شدند، کمک داور تشخیص نداد که مدافع داماش به توپ ضربه زده و احساس کرده مهاجم فجر این کار را انجام داده به همین دلیل پس از اینکه توپ در منطقه آفساید به مهاجم فجر می رسد کمک داور پرچم را بالا می برد و گل سالم تیم فجر را نمی پذیرد.

نایب رئیس کمیته داوران تاکید کرد: البته تشخیص این صحنه بسیار سخت بوده که آیا مهاجم به توپ ضربه زده یا مدافع حریف. به هر جهت اشتباه تاثیر گذار بود و اگر گل فجر به ثمر می رسید بازی یک بر یک مساوی می شد.

عسگری همچنین اظهار داشت: منتظریم تا فیلم بازیهای دیگر هم به دست ما برسد، البته در دو بازی تراکتورسازی و شاهین سرمربی شاهین بوشهر - حمید درخشان به صورت محترمانه اعلام کرده که یک پنالتی برای تیم گرفته نشده است و همچنین سرمربی تیم مس سرچشمه نیز اعلام کرده در بازی در مقابل ملوان یک پنالتی به اشتباه برای تیم ملوان گرفته شده و منجر به گل اول این تیم شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: منتظریم که فیلم بازیها برسد تا در باره این صحنه قضاوت کنیم و به اعتراض تیم ها رسیدگی کنیم. در دیگر بازیها تا آنجایی که ناظران به ما گزارش داده اند صحنه خاصی اتفاق نیفتاده است.