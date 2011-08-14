علی حجازی مهر تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "کشتی ارواح" درباره مراحل ساخت آن به خبرنگار مهر گفت: خرداد ماه بود که "کشتی ارواح" بعد از 25 جلسه تصویربرداری در مناطق مختلفی چون آبادان، اروند، فاو، بهمنشیر و جزیره مینو به انجام رسید و شاه‌حسینی تدوین آن را بر عهده گرفت.

وی افزود: ساخت موسیقی به عهده محمد کلاسی بهار است و وحید خوش خبر نیز صداگذاری را انجام می‌دهد تا این فیلم برای پخش در شبکه اول سیما آماده شود.

علیرضا جلالی تبار، فرید قبادی، نازآفرین کاظمی، ابتسام بغلانی و عبدالحلیم تقلبی بازیگران "کشتی ارواح" هستند که توسط دو کودک اتفاق می‌افتد و ماجراهایی باعث می‌شود تا بزرگ‌ترهای آنها نیز درگیر ماجرا شوند.

عوامل ساخت این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسندگان اولیه فیلمنامه: سینا وزیری، مهرداد نیک‌نام، فیلمنامه نهایی و کارگردان: فیاض موسوی، صدابردار: مجید میرزایی، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، مدیرتولید: محمد رسولی، جلوه‌های ویژه میدانی: عظیم محمدی، مدیربرنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: رضا شهریاری، دستیار کارگردان: بیژن حجازی، منشی صحنه: فاطمه رزاقی، عکاس: مریم امیری، مدیرتدارکات: مهدی رجبی.