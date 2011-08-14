"تأملات" اورلیوس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اورلیوس در زمره فیلسوفان رواقی مسلک شناخته می‌شود و از پیشگامان این نحله و شاخه فلسفی به شمار می‌رود.

اورلیوس فیلسوف و امپراتور روم بود. مارکوس اورلیوس آنتونیوس از امپراتوران بزرگ روم است. او در 26 آوریل سال 121میلادی زاده شد و 17 مارس 180 میلادی به علت بیماری تیفوس درگذشت.

کتاب "تأملات" اثر مهم وی و از آثار مهم و شناخته شده فلسفه دوران باستان است. کتاب برای درک نسبت میان انسان و جهان از یک سو و فهم و درک گیتی از سوی دیگر در دوران باستان حائز اهمیت است. کتاب حاوی نکات مبهم و پیچیده است.

اورلیوس فیلسوف سخت فهمی است و فهم آرای او به سادگی میسر نیست.

کتاب حاضر بر اساس آخرین نسخه‌های معتبر یونانی توسط رابین هارد به زبان انگلیسی ترجمه شده است. کریستوفر گیل استاد معروف یونان باستان بر این اثر مقدمه‌ای نوشته و جایگاه فلسفه اورلیوس در فلسفه باستان را مورد بررسی قرار داده است.

این اثر با عنوان "تأملات" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.