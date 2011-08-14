حجت الاسلام محمدحسین درایتی مدیر گروه احیای آثار مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش تأثیرگذار بیان احادیث گفت: براساس روایات متعدد کلام ائمه اطهار(ع) نوری است که هرچه تکرار شود تأثیرگذارتر خواهد بود و در دوره های مختلف در میان علمای گذشته سنت حدیث خوانی رواج داشت و این بزرگواران احادیث را برای شاگردان خود از روی متن معتبر به عربی خوانده و ترجمه می کردند.

وی افزود: حتی در سیره علمای بزرگواری که در برخی شهرها با مردم ارتباط داشتند این سنت حدیث خوانی متداول بود به این معنی که آنها از روی کتاب حدیثی معتبر برای مخاطبان می خواندند و ترجمه و تفسیر می کردند چون بر اساس روایات ما، خواندن حدیث به زبان عربی به جهت اینکه از دهان مبارک معصوم خارج شده است تأثیر خاصی بر روح و روان خواهد داشت.

حجت الاسلام درایتی با بیان اینکه رسالت کسانی که با علوم دینی ارتباط دارند این است که دین را همانگونه که هست معرفی کنند، تأکید کرد: نقل احادیث با سند ضعیف و یا غیرمعتبر موجب انحراف دینی می شود و بدنبال خود موجب اشاعه خرافات در جامعه شده و پایه های دینی و اعتقادی مردم را خدشه دارد می کند.



مدیر گروه احیای آثار مؤسسه دارالحدیث با اشاره به آثار مخرب نقل احادیث غیرمعتبر در رسانه ملی، افزود: متأسفانه یکی از زمینه های دین گریزی برخی جوانان همین بد معرفی کردن دین است. علاوه بر آن دیده می شود گاهی روایاتی که در منابع معتبر شیعه مهم جلوه داده می شوند فدای برخی احادیث ضعیف شده و احادیث مستند و قوی جای خود را به احادیث ضعیف می دهد که این یکی دیگر از آسیبهای عدم شناخت درست از سند و محتوای احادیث است.

وی به ارائه پیشنهادهای در مورد رفع این مسئله از رسانه ملی پرداخت و گفت: برای اینکه حاشیه هایی اینچنین در مورد احادیث پیش نیاید بهتر است مدیران صدا و سیما منابع معتبر حدیثی را احصا و احادیث مورد نیاز را از کتب منابع حدیثی دسته اول شیعی بیان کنند.

حجت الاسلام درایتی در پایان تأکید کرد: گاهی دیده می شود حدیثی از بحارالانوار در رسانه ملی خوانده می شود که از نظر سند ضعیف است چون بحارالانوار جزو مجامع حدیثی است که احادیث قوی و ضعیف را در خود گنجانده است و باید در صدا و سیما مشاورانی حضور داشته باشند که محتوای احادیث را بررسی کنند تا از نظر محتوایی بیان حدیثی با شرایط امروز حاشیه ساز نشود.