به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حضور محمد عمرانی، فرحناز منافی‌ظاهر، کیمیا بابائیان و بابک انصاری در این فیلم تلویزیونی قطعی شده ست. تصویربرداری این فیلم قرار بود 23 مرداد آغاز شود اما به شنبه 29 مرداد موکول شده است.

این تله فیلم در دفتر شکوفا فیلم تولید می‌شود و مجری طرح آن داریوش بابائیان است. نویسنده این تله فیلم مهرنوش عبدی منفرد است. مدیر تولید فهیمه ساعی و سرمایه‌گذار میثم قنبری هستند.

این فیلم تلویزیونی تلفیق زندگی سه زوج است که با یکدیگر برخورد می‌کنند. یک جراح قلب، خانواده یک بیمار مرگ مغزی و دختری به نام باران که به پیوند قلب نیازمند است. زندگی این سه خانواده در مقطعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.



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