لیبی سران فرانسه و انگلیس را مسئول کشتار غیر نظامیان دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، "موسی ابراهیم" سخنگوی دولت لیبی گفت: ما نیکلا سارکوزی و دیوید کامرون را مسئول هر نوع کشتار می دانیم، زیرا آنچه که آنها انجام می دهند در راستای دستاوردهای سیاسی خودشان است.

ابراهیم که در جمع خبرنگاران در طرابلس صحبت می کرد، افزود: آنها کودکان ما را به جنگ با ملت خود مجبور می کنند.

این سخنگو همچنین ناتو را هم متهم به کشتار غیرنظامیان کرد و نسبت به آنچه که وی از آن به اقدامات "غیر قانونی ائتلاف" نام برد، هشدار داد.

در پی بروز ناآرامی ها در لیبی این کشور از اواسط ماه فوریه با حملات نیروهای غربی و ناتو روبرو بوده و بر اثر این جنگ تاکنون آسیب های زیادی به زیر ساخت های این کشور وارد آمده است.

همچنین در این تهاجم ها تعداد زیادی از شهروندان لیبی در کنار نظامیان و شبه نظامیان مخالف کشته شدند.