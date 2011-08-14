  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

لیبی سران فرانسه و انگلیس را مسئول کشتار غیر نظامیان دانست

لیبی سران فرانسه و انگلیس را مسئول کشتار غیر نظامیان دانست

دولت لیبی رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر انگلیس را مسئول کشتار غیر نظامیان این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، "موسی ابراهیم" سخنگوی دولت لیبی گفت: ما نیکلا سارکوزی و دیوید کامرون را مسئول هر نوع کشتار می دانیم، زیرا آنچه که آنها انجام می دهند در راستای دستاوردهای سیاسی خودشان است.

ابراهیم که در جمع خبرنگاران در طرابلس صحبت می کرد، افزود: آنها کودکان ما را به جنگ با ملت خود مجبور می کنند.

این سخنگو همچنین ناتو را هم متهم به کشتار غیرنظامیان کرد و نسبت به آنچه که وی از آن به اقدامات "غیر قانونی ائتلاف" نام برد، هشدار داد.

در پی بروز ناآرامی ها در لیبی این کشور از اواسط ماه فوریه با حملات نیروهای غربی و ناتو روبرو بوده و بر اثر این جنگ تاکنون آسیب های زیادی به زیر ساخت های این کشور وارد آمده است.

همچنین در این تهاجم ها تعداد زیادی از شهروندان لیبی در کنار نظامیان و شبه نظامیان مخالف کشته شدند.

کد مطلب 1382332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها