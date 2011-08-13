جهات اعجاز قرآن نسبت به مخاطبان متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی در نشست "اعجاز علمی قرآن درحوزه علوم انسانی" در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، استنباط نظام علمی قرآن را یکی از رویکردهای اعجاز کتاب آسمانی برشمرد.
وی در بیان برتری نظام مورد نظر قرآن نسبت به نظامهای بشری اظهار داشت: استنباط نظام علمی از قرآن در یک رشته خاص که بهصورت تفسیر موضوعی و استنباطی انجام میگیرد، کار آمدتر، جامعتر و منسجمتر است به صورتی که تمام ابعاد جسمی و روحی بشر را در بر میگیرد و نتایج بهتری در سعادت بشر دارد.
نظام های قرآنی بی بدیل است
رئیس مدرسه عالی قرآن جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: برای مثال نظام و مکتب اقتصادی قرآن شامل مبانی اقتصاد، اهداف، قلمرو، اصول، آموزهها و...) و نیز نظام تربیتی قرآن و نظام سیاسی قرآن به صورتی که دانشمندان مکاتب مادی از آوردن مثل آن نظام عاجز باشند از جمله معجزات کتاب آسمانی مسلمانان است.
این مدرس دانشگاه نقش تاریخی قرآن در تحول فرهنگی - علمی جهان را به عنوان رویکرد دوم اعجاز علمی قرآن عنوان کرد و در بیان مصداق این رویکرد گفت: نقش قرآن در تحول جامعه عرب جاهلی با خصوصیات جهل و خرافه پرستی، شرک و دخترکشی، انحرافهای اخلاقی، جنگطلبی، تعصب و... به جامعه متمدن، در کمتر از دو قرن در این مورد قابل تامل است.
رضایی اصفهانی افزود: اینگونه از اعجاز علمی قرآن با مطالعه فرهنگ قرآن و فرهنگ عرب جاهلی قبل از اسلام و مطالعه تاریخ مسلمانان و تحلیل تحوّلهای فرهنگی و علمی آنها به دست میآید.
اخبار غیبی نوعی از اعجاز قرآن است
حجتالاسلام رضایی همچنین در بیان سومین رویکرد اعجاز علمی قرآن تصریح کرد: وجود گزارههای علمی در قرآن که شامل اخبار غیبی نسبت به امور طبیعی یا تاریخی باشد و بعد از مدتی کشف و اثبات شود نوع دیگری از اعجاز قرآن است همانند خبر قرآن در مورد پیروزی رومیان بر ایرانیان که در سوره مبارکه روم به ان اشاره شده است.
جهات اعجاز نسبت به مخاطب متفاوت است
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه اعجاز قرآن ابعاد متعددى مثل فصاحت، بلاغت، محتوا، اخبار غیبى و... دارد یادآوری کرد: البته جهات اعجاز قرآن نسبت به مخاطبان مختلف، متفاوت است و قرآن هر کسى را بر اساس تخصص و استعدادش به مبارزه می طلبد هر چند اعجاز قرآن و تحدّى آن شامل همه زمانها مىشود و همین که در طول چهارده قرن کسى نتوانسته است مثل قرآن را بیاورد، اعجاز قرآن و حقانیت و صداقت پیامبر اسلام ثابت می شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات قرآن کریم الهمهدی(عج) با اشاره به معجزه بودن قرآن گفت: جهات اعجاز قرآن نسبت به مخاطبان متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی در نشست "اعجاز علمی قرآن درحوزه علوم انسانی" در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، استنباط نظام علمی قرآن را یکی از رویکردهای اعجاز کتاب آسمانی برشمرد.
نظر شما