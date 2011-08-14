به گزارش خبرنگار مهر، عوامل سریال "ناز و نیاز" به تهیه‌کنندگی مجید اوجی با حضور در نیاسر کاشان تصویربرداری سریال را به انجام رساندند وتدوین و صداگذاری همزمان نیز توسط روزبه کلباسی انجام می‌شود.

امید کرامتی نیز همچون پروژه‌های قبلی اوجی ساخت موسیقی را بر عهده دارد و طبق برنامه‌ریزی‌ها تولید تا قبل از آغاز پخش به پایان می‌رسد.





داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، محمود عزیزی، مریم امیرجلالی، آناهیتا همتی، لیلا بلوکات، امیریل ارجمند، محمدرضا عباس نژاد، روح الله کمانی، حسین علیپور و کامران تفتی بازیگران نخستین سریال فلورا سام هستند.



"ناز و نیاز" در پنج قسمت 50 دقیقه‌ای برای پخش در شب های قدر تولید می‌شود و درباره سیامک پسری جوان است که عاشق دختر پولداری به نام شهرزاد می‌شود. پدر شهرزاد که مخالف ازدواج آن دو است با طرح نقشه‌ای به سیامک تهمت دزدی زده و او به زندان می‌افتد. با زندان رفتن سیامک مادر او نیز ناراحت به روستایی که در گذشته در آن زندگی می‌کردند رفته و در همان جا فوت می‌کند. سیامک بعد از آزادی از زندان به روستا می‌رود و ساکن آنجا می‌شود تا اینکه....





دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، مدیر صدابرداری: محمد علیزاده، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، مدیر تولید: عباس دقاقی، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: آلاله هاشمی، دستیار کارگردان: فواد محجوب، منشی صحنه: آسیه معصومی زاده، عکاس: فریال اوجی، مدیر تدارکات: میثم رودبارانی و مشاور رسانه‌ای: امین داداشی.