پرداختن به مسائل ماورایی برای جذب مخاطب است

پروفسور حسین باهر بنیانگذار مکتب رفتارشناسی و جامعه‌شناس درباره مجموعه‌های رمضانی تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: رویکرد سریال‌های امسال به مباحث ماورایی شاید به این خاطر باشد که تهیه کنندگان مسیر سهلی برای عبور از فیتلرها پیدا کرده‌اند تا بتوانند به راحتی سریال خود را به تایید برسانند. با این استدلال که آیات بسیاری درباره جن و روح و متافیزیک در قرآن وجود دارد و استناد ما به این آیات است.

وی تصریح کرد: اما سوال این است که آیا واقعا مباحث ماورایی مسائل مبتلا به جامعه ما هستند؟ همه مسائل حل شده است و اظهار نظر و برداشت شخصی از مباحث ماورایی نیاز امروز جامعه به حساب می‌آید؟

این مردم‌شناس یادآور شد: این که چه ضرورتی وجود دارد که همه به این مباحث بپردازند جای سوال است و این که آیا برداشت ما از مسائل متافیزیک همان چیزی است که اراده خدا و وحی رسول (ص) بوده است؟ در حالی که همه می‌دانیم در قرآن آمده است که پیامبر دانش خود از این مباحث را بسیار کم و خارج از درک بشری معرفی می‌کند.

باهر تاکید کرد: به نظر می‌رسد آنقدر که مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی در جامعه بدون پرداخت مانده‌اند، پرداخت به مسائل ماورایی زود به نظر می‌رسد. این قضیه ناشی از توجه به گیشه قبل از پیشه توسط سازندگان آثار تلویزیونی است.

وی گفت: این آثار بیشتر برای آنتن پرکنی ساخته می‌شود و نیاز مردم در آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر کنجکاوی مردم به این مباحث نیز مورد استفاده سازندگان قرار گرفته است حتی اگر مخاطبان آثارشان را باورمندانه نگاه نکنند. با این حال باید گفت این مباحث در مقابل واجبات، اموری مستحب به نظر می‌رسد.