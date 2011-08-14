به گزارش خبرنگار اعزامی به شنژن چین، روز نخست از بیست و ششمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی با کسب نخستین مدال طلا توسط شناگر ایتالیایی، بدون مدال بودن کاروان ایران و صدرنشینی کره‌جنوبی در جدول رده‌بندی مدال‌ها به پایان رسید.

در رقابت‌های روز نخست "سیمونه روفینی" شناگر ایتالیایی در ماده 10 کیلومتر آب‌های آزاد موفق شد نخستین مدال طلای این دوره از یونیورسیاد را کسب کند. همچنین کاروان ایران با ناکامی مهرداد صفری در وزنه‌برداری از رسیدن به مدال در این روز محروم شد.

از سوی دیگر ورزشکاران چینی هم روز کم مدالی را سپری کردند و اگر وزنه‌برداران این کشور در اوزان 56 کیلوگرم مردان و 48 کیلوگرم بانوان به مدال طلا دست پیدا نمی‌کردند، آنها در بین پنج کشور برتر رده بندی مسابقات قرار نمی‌گرفتند.

در پایان رقابت‌های روز نخست و طبق اعلام سایت مسابقات، کاروان کره‌جنوبی با کسب دو مدال طلا، سه نقره، سه برنز و در مجموع هشت مدال در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها ایستاد، ژاپنی‌ها با کسب دو مدال طلا، چهار برنز و مجموع شش مدال در رده دوم قرار گرفتند و میزبان مسابقات با دستیابی به سه مدال طلا، دو برنز و مجموع پنج مدال در رده سوم قرار گرفت.

گرچه از نظر ارزش مدالی چین صدرنشین جدول توزیع مدال‌هاست اما طبق قوانین مسابقات یونیورسیاد و اعلام سایت این رقابت‌ها، کره جنوبی صدرنشین جدول مدال‌آوران این رقابت‌ها محسوب می‌شود. کاروان کشورهای فرانسه، ایتالیا، اوکراین و سوئیس هم در روز نخست موفق به کسب مدال طلا شدند.