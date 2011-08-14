یوسف غروی‌قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات انجام شده برای برگزاری این دوره از جشنواره گفت: با تصمیم معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، امسال جشنواره مطبوعات برای اولین بار به صورت مستقل و جدا از نمایشگاه مطبوعات برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره مطبوعات دلیل این اقدام را جلوگیری از نتیجه‌گیری واحد از دو رویداد مجزا عنوان کرد که به گفته غروی در دوره‌های قبلی جشنواره و نمایشگاه مطبوعات مسبوق به سابقه بوده است.

وی با اشاره به اعلام فراخوان هجدهمین دوره آن همزمان با روز خبرنگار، امکان ثبت‌نام اینترنتی را از ویژگی‌های این دوره از جشنواره توصیف کرد و در عین حال گفت: خبرنگاران سراسر کشور علاوه بر این شیوه که از طریق مراجعه به سایت جشنواره (www.pressfestival.ir) صورت می‌گیرد، همچنان می‌توانند نسبت به ارسال آثارشان از طریق پُست اقدام کنند.

به گفته غروی قوچانی، مهلت پایانی ارسال آثار این دوره از جشنواره مطبوعات 25 آبان است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

دبیر جشنواره مطبوعات اضافه کرد: در مرحله اولیه ثبت‌نام و ارسال آثار به جشنواره نیازی به تائید آثار ارسالی توسط رسانه مطبوع نیست و این تنها در صورتی ضروری است که آثار مربوطه امتیازات لازم برای ورود به مرحله نهایی را کسب کرده باشند.

وی همچنین از برگزاری جشنواره‌های فصلی مطبوعات به موازات جشنواره سراسری خبر داد و گفت: جشنواره‌های فصلی تعطیل نخواهد شد.

غروی تعداد آثار ارسال به دبیرخانه جشنواره مطبوعات را تاکنون که یک هفته از اعلام فراخوان آن می‌گذرد، بیش از 200 اثر عنوان کرد و با اشاره به ارسال این فراخوان به مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها، ابراز امیدواری کرد، اهالی رسانه نسبت به این رویداد اقبال نشان دهند و درباره جوایز این دوره هم وعده داد با نگاه ژرفی که در این دوره لحاظ خواهد شد، امسال شاهد تحولی در جوایز جشنوار مطبوعات خواهیم بود.

دبیر جشنواره مطبوعات درباره زمان برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات هم گفت: نمایشگاه مطبوعات در آبان ماه و جشنواره مطبوعات در دهه فجر برگزار خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در 5 بخش خبرگزاری‌ها، مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار می‌شود. آثار تمامی بخش‌ها باید در سال 89 منتشر شده باشد. بازه زمانی انتشار آثار مربوط به بخش ویژه هم از اول فروردین 89 تا اول مهر 90 است.