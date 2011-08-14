نیمی از هوش انسان موروثی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ادینبرگ با انجام آزمایش خون بر روی بیش از سه هزار و 500 نفر از ساکنان انگلستان و اسکاتلند برای یافتن نیم میلیون نشانگر ژنتیکی متوجه تغییراتی کوچک در DNA آنها شدند.

تحلیل نتایج این مطالعه و نتایج به دست آمده از تستهای هوش نشان داد 40 درصد از اختلافها در "هوش متبلور شده"، توانایی دست پیدا کردن به دانش و مهارت طی گذشت زمان، در ژنهای انسانها نهفته است.

"هوش جاری"، یا توانایی استدلال و تفکر، به اندازه بیشتری تحت سلطه ژنتیک قرار دارد. در واقع در حدود 51 درصد از توانایی انسانها در تفکر متفاوت به DNA آنها بستگی دارد. به گفته محققان تفاوتهای فردی در میزان هوش ارتباط نزدیکی با بسیاری از دستاوردهای مهم زندگی انسانها از قبیل تحصیل، شغل، درآمد، سلامت و طول عمر دارد.

بر اساس گزارش یاهو، با این همه محققان اعلام کردند نتایج این مطالعه به شکلی غیر واضح تایید می کند که نسبت قابل توجهی از تفاوتهای فردی در هوش انسانها وابسته به تغییرات ژنتیکی آنها است.