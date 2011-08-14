نهج البلاغه تاریخ مصرف ندارد/ سنت تدریس نهج البلاغه را احیا کنیم

حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با درسهای نهج البلاغه برای امروز گفت: نهج البلاغه کتابی است که گویی شب گذشته برای همه ملتها نوشته شده و درسهای آن حتی از نان شب برای تمام ملتها واجب تر است.
وی افزود: درسهای نهج البلاغه عدالت، توحید، اخلاق ، معنویت است و این مسائل امروز اساس نگرانیهای انسانها و مشکلات جوامع است و اگر به این درسها به ویژه در فصل عدالت توجه شود، این کتاب اساسی ترین مظهر از مظاهر فرهنگ و تمدن صحیح بشری است.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به اینکه نهج البلاغه کتابی دارای تاریخ نیست و همچنین تاریخ مصرف ندارد گفت: نهج البلاغه برای اعصار، بشریت و همه نسلها نوشته شده است. امیرالمؤمنین 1400 سال پیش به شعارهایی توجه می کرد که ما امروز این شعارها را روشنفکرانه و بزرگ منشانه تلقی می کنیم و بیش از یک هزار و چهارصد سال پیش خطاب به مالک اشتر موضوعات مربوط به پیروان سایر ادیان را نیز مورد توجه قرار داده و نسبت به درآوردن خلخال از پای زن یهودی هشدار داده است.
حجت الاسلام نواب گفت: مسئله درآوردن خلخال از پای زن یهودی به تحمل دیگران باز می گردد که نه تحمل دیگران بلکه چگونگی رفتار با دیگران و نه رفتار بلکه توجه به حقوق دیگران است.
وی اظهار داشت: نهج البلاغه کتابی نیست که به یک نقطه تاریخی گره خورده باشد، این یک کتاب ابدی برای انسانیت است و کتاب چهار درس عدالت، اخلاق، معنویت و توحید که اساس مشکلات بشریت را تشکیل داده است . هر رنجی که امروز انسان متحمل می شود از عدم توجه به این اصول اساسی ناشی است.
وی درباره اینکه چگونه می توان نهج البلاغه را از انزوا خارج و وارد زندگی مردم کنیم گفت: اگر نهج البلاغه به یک کتاب درسی تبدیل و در دانشگاه ها تدریس شود این کتاب درسی بشود اتفاق خوبی افتاده است. نهج البلاغه زمانی در کانونهای دینی تدریس می شد، امروز هم باید به سنت تدریس نهج البلاغه بازگردیم.
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