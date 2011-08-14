حبیب الله مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق در رقابت های انتخاباتی گفت : هر چند هنوز تنور رقابت های انتخاباتی خیلی داغ نشده است ولی در واقع ما نباید مشکلی در مسائل سیاسی و انتخاباتی داشته باشیم زیرا ما راه امام (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری و همچنین ملتی بسیار خوب را داریم .

وی افزود: امیدواریم گروه هایی که برای اهداف انتخاباتی دور هم جمع می شوند موازین شرعی و قانونی را در جهت برگزاری هرچه بهتر و پر شورتر انتخابات مد نظر قرار داده و تذکرات رهبر معظم انقلاب و مسئولین را برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات مورد توجه قرار دهند.

نماینده مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری درباره برخی رفتارهای غیر اخلاقی در انتخابات گفت: بسیاری از درگیریهای انتخاباتی کشور ریشه در خارج دارد زیرا دشمنان انقلاب نمی خواهند کشور آرامش داشته و و انقلاب به اهداف خود برسد.

وی در ادامه برخی اظهارت و اقدامات گروه ها و افراد را نگران کننده عنوان کرد و افزود: سو قصد آنهایی که نهادهایی مثل شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند از هم اکنون مشخص بوده و نباید اجازه داد که برخی دولت و ملت را روبروی هم قرار دهند.

مهمان نواز ادامه داد : حیف است نظامی که با اندیشه های بلند امام راحل بنیان گذاشته شده و دنیا را تکان داده است ، این چنین از سوی برخی افراد و گروه ها مورد هجمه قرار گیرد.