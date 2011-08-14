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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

مهمان نواز در گفتگو با مهر :

بسیاری از درگیریهای انتخاباتی کشور ریشه در خارج دارد

بسیاری از درگیریهای انتخاباتی کشور ریشه در خارج دارد

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی درباره برخی رفتارهای غیر اخلاقی در انتخابات و تلاش برای اسلامی کردن رفتارهای انتخاباتی گفت: بسیاری از درگیریهای انتخاباتی در کشور ریشه در خارج دارد

حبیب الله مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق در رقابت های انتخاباتی گفت :  هر چند هنوز تنور رقابت های انتخاباتی خیلی داغ نشده است ولی در واقع ما نباید مشکلی در مسائل سیاسی و انتخاباتی داشته باشیم زیرا ما راه امام (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری و همچنین ملتی بسیار خوب را داریم .

وی افزود: امیدواریم گروه هایی که برای اهداف انتخاباتی دور هم جمع می شوند موازین شرعی و قانونی را در جهت برگزاری هرچه بهتر و پر شورتر انتخابات مد نظر قرار داده و تذکرات رهبر معظم انقلاب و مسئولین را برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات مورد توجه قرار دهند.

نماینده مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری درباره برخی رفتارهای غیر اخلاقی در انتخابات گفت: بسیاری از درگیریهای انتخاباتی کشور ریشه در خارج دارد زیرا دشمنان انقلاب نمی خواهند کشور آرامش داشته و و انقلاب به اهداف خود برسد.

وی در ادامه برخی اظهارت و اقدامات گروه ها و افراد را نگران کننده عنوان کرد و افزود: سو قصد آنهایی که نهادهایی مثل شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند از هم اکنون مشخص بوده و نباید اجازه داد که برخی دولت و ملت را روبروی هم قرار دهند.

مهمان نواز ادامه داد : حیف است نظامی که با اندیشه های بلند امام راحل بنیان گذاشته شده و دنیا را تکان داده است ، این چنین از سوی برخی افراد و گروه ها مورد هجمه قرار گیرد.

کد مطلب 1382397

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