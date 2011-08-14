به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی پور در جلسه مجمع عمومی موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی سخنانی با اشاره با قابلیت‌ها و مزیت‌های خاص منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، بر لزوم معرفی و شناسایی هر چه بهتر ظرفیت‌های منطقه تاکید کرد.



وی با بیان این که تبلیغات مربوط به معرفی منطقه باید خاص و هدفمند باشد تصریح کرد: موسسات ، شرکت ها، مراکز توانمند و معتبر اقتصادی و نشریات تخصصی حوزه اقتصاد و تولید در داخل و خارج از کشور، مؤثرترین و مهم ترین کانون و مخاطب برای تبلیغات منطقه اقتصادی سلفچگان محسوب می شوند.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت توجه به سایر مزیت های منطقه خاطرنشان کرد: در کنار مزیت های تجاری منطقه، ظرفیت های صادراتی و قابلیت های تولیدی منطقه، امر مهم و ضروری است که می بایست به عنوان یک رویکرد، مورد توجه ویژه مسولان امر قرار گیرد.



وی اهتمام و تلاش در جهت رونق و شکوفایی منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است اعضای هیات مدیره، برنامه مدونی را در راستای افزایش سرمایه گذاری و تولید منطقه در همه بخش ها تدوین و ارائه نمایند.



حجت الاسلام موسی پور با تاکید بر نقش تعاملات اقتصادی در معرفی منطقه و جذب سرمایه گذاران تصریح کرد: برنامه ریزی برای پذیرش و اعزام هیات های اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.



استاندار قم همچنین برنامه ریزی در جهت شناسایی و بهره مندی از ایده ها و طرح های نخبگان اقتصادی و افراد دارای فکر اقتصادی برای ایجاد تحول و رونق بیشتر منطقه اقتصادی سلفچگان را خواستار شد.



وی با اشاره به عملکرد موفق گمرکات منطقه اقتصادی سلفچگان، بر لزوم تلاش و پیگیری در جهت راه اندازی بورس ویژه کالا در منطقه تاکید کرد.



استاندار قم در پایان بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه احداث خط آهن منطقه و اتصال آن به راه آهن سراسری را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: راه آهن جزء نیازهای اصلی منطقه محسوب می شود و باید به سرعت این پروژه اتمام و به بهره برداری برسد.

