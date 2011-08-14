ابداع درمانی جدید و سریع برای سرطان خون

به گزارش خبرگزاری مهر، 2 بیمار از 3 بیماری که مقادیری از این سلولهای T دستکاری شده را در دوره آزمایشی بالینی دریافت کردند به مدت یک سال از چنگال این بیماری رهایی یافتند. سلولهای T نوعی از سلولهای سفید خونی هستند که می توانند در نابودی طیف وسیعی از سرطانها از جمله سرطان خون، سینه و روده به کار گرفته شوند.

محققان برای ساخت سلولهای مهاجم ویروسی را به گونه ای تغییر دادند تا بتواند دستورالعمل ساخت مولکولی با قابلیت پیوند با سلولهای سرطان خون و هدایت سلولهای T برای کشتن آنها را با خود حمل کند. محققان این سلولهای آلوده به ویروس را به بدن سه بیمار که به سرطان خون لنفوسیتیک مضمن مبتلا بودند وارد کردند.

زمانی که این خون به بدن بیماران وارد شد، سلولهای T توانستند با تکثیر خود برای هزاران مرتبه و حفظ بقای خود برای چندین ماه با موفقیت سلولهای سرطانی را ریشه کن کنند. این سلولها حتی توانستند سلولهای T غیر فعالی را به وجود بیاورند که در صورت پدیدار شدن دوباره سلولهای سرطانی دوباره در بدن بیمار فعال می شوند.

دانشمندان می گویند هر یک از این سلولهای T می تواند دست کم هزار سلول سرطانی را نابود کند. آثار جانبی این شیوه درمانی از دست رفتن سلولهای نوع B، نوعی دیگر از سلولهای سفید خونی است که مورد هجوم سلولهای T قرار می گیرند؛ در عین حال سندروم زوال نیز در اثر نابودی ناگهانی سلولهای سرطانی در فرد ایجاد می شود.

بر اساس گزارش نیچر، پیوند مغز استخوان از اهدا کننده های سالم در بسیاری از موارد می تواند منجر به درمان بیماران سرطانی شود اما این شیوه درمانی از اثرات جانبی از قبیل عفونت، آسیبهای ریوی و کبدی، و حتی مرگ بیمار برخوردار است. از این رو دانشمندان امیدوارند این شیوه درمانی جدید بتواند در کنترل ایمن تر سرطانهای به شدت کشنده موثر باشد.