شرح یکصد غزل اول دیوان شمس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرح یکصد غزل اول اثری است پژوهشی به قلم فائزه پاریز زنجانی که با موضوع شرح غزلیات و اصطلاحات عرفانی و ادبی یکصد غزل اول دیوان شمس تالیف شده است.

این کتاب در مقدمه مختصر خود به معرفی مولانا و شمس و نیز زندگی هر دو و آثار و احوال این دو شاعر و عارف پرداخته است و در ادامه با معرفی شاگردان مولانا به نحوه تدوین دیوان شمس نیز اشاره کرده است.

نویسنده در این کتاب و به منظور شرح غزلیات شمس ابتدا غزل را بر مبنای نسخه فروزانفر مطرح و در ادامه لغات، اصطلاحات و کنایه‌ها و تلمیحات قرآنی موجود در این اثر با استفاده از منابع مختلف استخراج و عنوان شده است.

لغت‌نامه دهخدا، فرهنگ‌نامه‌های معتبر فارسی از جمله فرهنگ اصطلاحات عرفانی و نجومی، کتب عرفانی همچون مصباح الهدایه، رساله قشیریه، شرح گلشن راز، منطق الطیر و مثنوی معنوی از جمله مهمترین منابعی است که نویسنده در خلق اثر از آنها بهره برده است.

نویسنده این اثر در بخشی از مقدمه آن آورده است: «غزلیات شمس یکی از عظیم‌ترین و شگفت‌انگیزترین آثار ادبیات فارسی است که هم به لحاظ زبان شعری خاص خود و هم به لحاظ مضمون‌سازی و معناآفرینی شاعر از اهمیت خاصی برخوردار است.

اما تا کنون این غزلیات شرح نشده‌اند. علاوه بر شرح صد غزل اول در این کتاب؛ لغات و اصطلاحات عرفانی دیوان شمس نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند ضمن اینکه درون‌مایه عاشقانه آنها نیز نادیده گرفته شده است.

این کتاب بر اساس روش متداول شرح‌نویسی تدوین شده است. معنا کردن لغات، اصطلاحات، کنایات و همچنین شرح ابیاتی که برای خواننده قابل درک نبوده‌اند، بدست آوردن وزن عروضی و استخراج نکات بدییع روش تحقیق در این نوشتار مدنظر بوده است.»

شرح یکصد غزل اول در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 4900 تومان منتشر شده است.