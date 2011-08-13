به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که در چین تایپه جریان دارد امروز شنبه تیم ملی بسکتبال ایران در مصاف با فیلیپین به برتری 78 بر 59 دست یافت. شاگردان وسلین ماتیچ که در نخستین دیدار مرحله مقدماتی مقابل همین فیلیپین متحمل شکست شده بودند با کسب پیروزی در بازی امروز به دیدار نهایی صعود کردند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی که میان دوتیم کره جنوبی و چین تایپه برگزار شد، تیم کره جنوبی پس از تساوی 71 بر 71 در وقت قانونی مسابقه موفق شد در وقت اضافه با نتیجه 90 بر 85 حریف خود را شکست دهد و فینالیست شود. با غلبه بر حریف خود فینالیست شد. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه در روز پایانی سی و سومین دوره رقابت های جتم ویلیام جونز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف کره جنوبی می رود. ایران در مرحله مقدماتی مغلوب کره جنوبی شده بود.

این سومین حضور ایران در دیدار نهایی مسابقات جام ویلیام جونز است. ایران در چهار دوره این رقابت‎ها شرکت کرده است که طی آن صاحب 2 عنوان قهرمانی شده است.