حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه صنعت استان قم نیازمند 26 هزار نیروی کار ماهر است، اظهار داشت: متأسفانه درسال گذشته 25 هزار کارجو و متقاضی کار در استان قم وجود داشت که تنها 18درصد آنها مهارت و حرفه فنی کار را داشتند و 23 درصد آنها نیز نیمه ماهر و بدون مهارت فنی بودند.



وی در خصوص رده سنی متقاضیان کار در قم ابراز داشت:‌ سن 85 درصد متقاضیان کار استان بین 15 تا 34 سال است و چهار درصد نیز 45 سال به بالا هستند و همچنین از نظر سواد نیز حدود 37 درصد کارجویان دیپلم‏ و 19 درصد آنها دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند.



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم با اشاره به اینکه تعداد فرصت‌های شغلی در استان بیشتر از تقاضا است، اضافه کرد: وضعیت بازار کار استان مطلوب است ولی متأسفانه افراد جویای کار مهارت فنی ندارند.



25 هزار متقاضی کار در قم



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 هزار متقاضی کار در استان وجود دارد، گفت: 69 درصد متقاضیان مربوط به آقایان است و 31 درصد آنها خانم هستند و همچنین 73 درصد فرصت‌های شغلی مربوط به بخش صنعت ، 25 درصد بخش خدمات و دو درصد در بخش کشاورزی بوده است.



وی با بیان اینکه سال گذشته 800 نفر از سوی اداره کار و امور اجتماعی به فنی و حرفه‌ای استان معرفی شده‌اند، افزود: در راستای توسعه مهارت فنی در بین متقاضیان استان باید برنامه ریزی مدونی در این راستا انجام شود و همچنین افراد متقاضی جویای کار را باید به سمت اداره فنی و حرفه‌ای استان سوق داد.



مدیرکل کار و امور اجتماعی قم اظهار داشت: در راستای افزایش مهارت آموزی بین افراد متقاضی کار، ادارات آموزش و پرورش و همچنین صنایع و معادن استان نیز ورود پیدا کرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه استان در سال گذشته سهمیه تامین 25 هزار شغل را داشت، اضافه کرد: 160 درصد این سهمیه محقق شده است و 35 هزار شغل در سال گذشته ایجاد شد که این رقم بدون محاسبه شاغلان در مسکن مهر است.



رحمانی با بیان اینکه شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول هفته یک ساعت کار کند، ابراز داشت: هر شهروندی که حتی یک ساعت در هفته کار کند از نظر اداره کار و امور اجتماعی شاغل محسوب می‌شود و فرد بیکار نیز فردی است که جویای کار است و آمادگی انجام کار نیز دارد.

