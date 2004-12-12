مجيد سبزي درليست نامزدهاي مربيگري تيم فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرنگار" مهر" بدنبال نتايج ضعيف تيم ملي فوتبال جوانان دررقابتهاي قهرماني جوانان آسيا درمالزي كميته جوانان فدراسيون فوتبال درحال بررسي كارنامه تعدادي ازمربيان تيمهاي پايه است تا تغييراتي را دركادرمربيان تيم ملي نوجوانان ايجاد كند.

با توجه به اينكه گفته مي شود به احتمال زيادعلي دوستي با يك رده صعود ازتيم ملي نوجوانان جايگزين حميدعليدوستي درتيم ملي جوانان خواهد شد، اين كميته بدنبال يافتن جايگزين مناسبي براي سرمربي تيم نوجوانان است وازهمين روارزيابي گسترده اي را براي بررسي كارنامه مربيان موفق دررده تيمهاي پايه آغازكرده است وقصد دارد ازميان گزينه هاي موجود بهترين فرد را براي هدايت تيم نوجوانان ايران انتخاب كند.

ازسوي ديگربا توجه به انجام قرعه كشي مرحله مقدماتي مسابقات نوجوانان آسيا وهمگروهي نوجوانان كشورمان با تركمنستان فدراسيون فوتبال درتلاش است تا هرچه زودترسرمربي جديد تيم ملي نوجوانان را مشخص كند تا كارآماده سازي اين تيم آغاز شود. دربين گزينه هاي مورد نظرفدراسيون فوتبال شنيده مي شود مجيد سبزي مربي تيم نوجوانان پرسپوليس نيزقراردارد كه كارنامه موفقي درزمينه كاردرتيمهاي پايه داشته است.

خبرديگردرمورد تيم ملي جوانان اينكه اين تيم ماه آينده با هدايت علي دوستي درتورنمنت مسكوحضورخواهد يافت. لازم به ذكر است تيم جوانان كشورمان درمرحله مقدماتي رقابتهاي جوانان آسيا درگروه هشتم با تيم بنگلادش همگروه است.