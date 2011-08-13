  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ همه می‌دانیم و بسیار شنیده‌ایم که روزه باید قلبی باشد و روزه‌ای که در آن تنها به نخوردن و نیاشامیدن اکتفا شود نمی‌تواند تأثیر عمیق و لازمی در سازندگی فردی و اجتماعی، پاکی از گناه، کسب ثواب و نزدیکی به خداوند داشته باشد.

آیه روز:

أَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

[روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] و بر کسانى که [روزه] طاقت‏فرساست کفاره‏اى است که خوراک دادن به بینوایى است و هر کس به میل خود بیشتر نیکى کند پس آن براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است .

سوره بقره،آایه 184

حدیث امروز:

امام على(ع):

صیامُ القَلبِ عن الفِکر فی الاّثامِ أفضَلشُ مِن صیامِ البَطن الطَّعامِ.

روزه قلب از فکر (در گناهان)، برتر از روزه شکم از طعام است.

غررالحکم، ح3365، ص176

کد مطلب 1382451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها