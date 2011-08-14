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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

حدادی به مهر خبر داد:

نانوایی های نمونه در سطح ساوجبلاغ تشویق می شوند

نانوایی های نمونه در سطح ساوجبلاغ تشویق می شوند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: نانوایی های نمونه در سطح این شهرستان تشویق می شوند که این امر با جدیت پیگیری می شود.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازرسان آرد و نان با نظارت مستمر بر نانوایی های این شهرستان ، واحد های برتر در زمینه پخت نان با کیفیت را معرفی خواهند کرد.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، در مراسمی از این نانوایان تجلیل می شود که این امر در راستای امر ارتقای کیفی در سطح شهرستان صورت خواهد گرفت.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت نان، بازرسی گروههای تعزیرات آرد و گندم ساوجبلاغ بر نحوه فعالیت نانوایی ها و کیفیت نان افزایش یافته است.

این مسئول یادآور شد: افزایش ساعت کار نانوایی ها، و بالا رفتن کیفیت از جمله مزایای طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش نان بوده است.

حدادی اضافه کرد: همچنین طبق بررسی ها کاهش میزان ضایعات نان از دیگر مزایای طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش نان بوده است.

کد مطلب 1382464

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