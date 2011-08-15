دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد جایگاه دین در دنیای کنونی به خبرنگار مهر گفت: دین امری است که در دوران معاصر نیز مورد توجه جدی است. علت این امر اهمیت دین در جوامع انسانی است.

وی افزود: دین یکی از مهمترین نهادهای جامعه بشری است. قبل از وجود ادیان مهمی که امروزه پیروان زیادی دارند ادیان کهن نیز داشته‌ایم.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه یادآور شد: یکی از مسائل مهم در ادیان بحث وجود خداست. در ادیان اهمیت این موضوع اصل و اساس است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: ادیان مهم و پیشرو در جهان معاصر نیز به این مسئله توجه زیادی دارند. یکی از کارهایی که نهادهای دینی متعلق به ادیان پیشرو باید انجام دهند توجه به مسئله خداست.

مؤلف "ارتباط آشکار" در پایان تأکید کرد: به سبب نقش مهمی که ادیان و نهادهای دینی در زندگی انسانها دارند تصور اینکه دین و ارزشهای دینی به کلی از بین برود و نادیده انگاشته شود وجود ندارد.