علت ماندگاری حضرت علی(ع) در تاریخ/ جایگاه بصیرت در سیره امیرالمؤمنین

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ویژگیهای شاخص حضرت امیرالمؤمنین(ع) گفت: امام علی(ع) یک شخصیت ذو ابعاد داشتند که همه عالم را می توان در وجود مبارک ایشان یافت یعنی نهایت ایمان، اخلاص، ایثار، شجاعت و… در ایشان متبلور شده است و بعد از نبی مکرم اسلام(ص) حضرت امیر صاحب کمالات بلند اخلاقی و الهی است یعنی در بین شجاعان، عالمان، مخلصان، حاکمان، عدالت خواهان، و…بهترین فرد را حضرت امیر(ع) می توان نام برد.

وی در مورد دلیل الگو بودن امام علی(ع) برای تمام اعصار گفت: پیامبر گرامی اسلام فرمود" الحق مع علی و علی مع الحق یدوران" یا می فرماید قرآن با علی و علی با قرآن است؛ یعنی مجموعه خوبیهای عالم در کلام می شود قرآن و امیرالمؤمین "قرآن ناطق" است. اگر همه اوصاف حق را جمع کنید از آنجایی که حق یکی بیش نیست و پیامبر فرمود حق با علی و علی با حق است و این دو دور هم می گردند یعنی هرکجاعلی است آنجا حق است و هرکجا علی است حق هم آنجا وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علت ماندگاری شخصیت والای امام علی(ع) در این است که ایشان همان جوهره واقعی خلقت هستند، به همین دلیل برای هر زمان و هر مکان و هر انسانی می تواند الگو باشد چراکه ما الگوها را یا در عدالت، سخاوت، یا زهد، حاکمیت، کلام و … جستجو می کنیم و در هرکدام از آنها می بینیم که حضرت امیرالمؤمنین(ع) سرآمد آنهاست.

حجت الاسلام ابراهیمی در مورد جایگاه بصیرت در سیره امام علی(ع) گفت: جایگاه بصیرت چه در سیره عملی و چه در سیره گفتاری حضرت علی(ع) به خوبی روشن است به گونه ای که ایشان حوادث روزگار را پیش بینی می کردند و در جریانات مختلفی که بین مسلمانان اتفاق می افتاد ایشان از آن خبر می دادند و حتی با این حوادث واقع بینانه برخورد می کردند.

وی افزود: لذا وقتی یک فرد گفت فلانی شخصیت خوبی دارد ایشان فرمود به شخصیت افراد نگاه نکن بلکه به حق و باطل نگاه کن و افراد را با حق و باطل بسنج و این بهترین نوع و شیوه بصیرت است.