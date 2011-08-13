تیم دوچرخه سواری کرمانشاه دوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره از رقابتهای لیگ دسته یک کورسی آقایان در مواد پیست از 18 الی 20 مردادماه در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در سومین و آخرین روز از این رقابتها، رکابزنان در 4 ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، در ماده کایرین: رضا سالاری از تیم مس کرمان، امیر خدیوی از نیروی زمینی ارتش و محسن خضرائی از تیم کرمانشاه به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در ماده تیمی اسپرینت: تیم مس کرمان با زمان 1 دقیقه و 5 ثانیه و 92 صدم ثانیه اول شد، تیم کرمانشاه با زمان 1 دقیقه و 8 ثانیه و 62 صدم ثانیه و تیم پارسای تهران با زمان 1 دقیقه و 9 ثانیه و 47 صدم ثانیه به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در ماده 4 هزار متر انفرادی اومنیوم: نعیم داد ستد چی از تیم آب معدنی پانا اردبیل با زمان 5 دقیقه و 6 ثانیه و 47 صدم ثانیه، مهدی صالحی از تیم کرمانشاه با زمان 5 دقیقه و 7 ثانیه و 68 صدم ثانیه و مهیار کرمی نژاد از تیم مس کرمان با زمان 5 دقیقه و 15 ثانیه به ترتیب رده های برتر این ماده را کسب کردند.

این دوره از رقابتها با حضور 96 رکابزن در قالب 13 تیم باشگاهی ( پاسارگاد تهران، صنعت مس کرمان، آذربایجان غربی، خرم آباد، ایساتیس یزد، ساری، شهرک های صنعتی کرمانشاه، خراسان رضوی، پارسای تهران، پدافند هوائی، نیروی زمینی، آب معدنی پانا اردبیل و سهند آنیل) برگزار شد.