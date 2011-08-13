بورس تهران در یک قدمی 25 هزار واحد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در داد و ستدهای امروز شنبه بازار سهام شاخص با 121 واحد رشد در یک قدمی 25 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل بورس تهران امروز با پشت سر گذاشتن یک روز آرام به رقم 24هزار و 997 رسید. همچنین شاخص 30 شرکت بزرگ 8 واحد بالا رفت. شاخص آزاد شناور با رشدی 201 واحدی روبرو شد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 102 و 152 واحد رشد کردند.

در نتیجه معاملات امروز شاخص صنعت نیز با رشدی 17 واحدی به رقم 19هزار و 10رسید. مجموع حجم معاملات امروز بورس تهران 188میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 762 میلیارد ریال در 14هزار و 729 نوبت معاملاتی بود.