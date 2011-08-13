معروف: برابر تیم والیبال عمان بی انگیزه بودیم

سعید معروف در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین گفت: ما خیلی دیر به محل مسابقات آمدیم و بدنهایمان هنوز خسته است، روز گذشته هم به دلیل مراسم افتتاحیه خوب تمرین نکردیم و امروز برای اولین بار دستمان به توپ خورد.

وی اضافه کرد: البته اینها دلیل نمی شود مقابل عمان یک ست از دست بدهیم ولی در مجموع چون عمان حریف خطرناکی برای ما نبود بازیکنان تیم تا حدودی بی انگیزه بودند.

کاپیتان تیم والیبال دانشجویان با بیان اینکه این نتیجه برای روز نخست خوب بود ادامه داد: ما گیم نخست دیدار ژاپن برابر روسیه را دیدیم آنها توپ گیرهای خوبی هستند ولی با توجه به اینکه میانگین قدشان از ما پایین تر است می توانیم مقابل آنها نتیجه خوبی را کسب کنیم.

معروف با بیان اینکه اگر مشکل خاصی پیش نیاید در بازی فردا ژاپن را شکست خواهیم داد اضافه کرد: روسیه و اوکراین حریفان اصلی ما در این گروه هستند. ما بازی روسیه را دیده ایم اما هنوز اطلاعات کاملی از تیم اوکراین نداریم.

وی در خصوص تیم روسیه هم اظهار داشت: روسیه تیم خوبی دارد و دو بازیکن مطرح این تیم که من آنها را می شناسم در بازی با ژاپن ذخیره بودند که این نشان می دهد آنها با تمام توان در این مسابقه شرکت کردند.

کاپیتان والیبال کشورمان در پایان گفت: گرچه روسیه شانس اول صعود از گروه است اما ما مقابل آنها از پیش باخته نیستیم و قطعا همانند همیشه که تیم های ایرانی مقابل تیم های قدرتمند خوب بازی می کنند و این مسئله را در جام جهانی برابر تیم قدرتمند ایتالیا ثابت کردند در این مسابقات هم با تمام توان به میدان می روند.

تیم والیبال دانشجویان ایران در اولین دیدار خود در یونیورسیاد دانشجویان جهان مقابل تیم عمان به برتری 3 بر 1 رسید.