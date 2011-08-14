پروژه های جاده سازی در شهرستان فارسان پیشرفت قابل توجه ای دارد

بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرازپیشرفت پروژه های جاده سازی در شهرستان فارسان خبر داد واظهار داشت: جاده چهار خطه سورشجان - باباحیدر که از پروژه های هزینه بر است در حال احداث است که تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه نه کیلومتر اول این جاده تا آخر هفته آینده به بهره برداری می رسد بیان داشت: پروژه ساخت جاده سه راهی پردنجان - جونقان نیز در حال اجرا است.

فرماندار شهرستان فارسان با اشاره به جاده سه راهی پردنجان - جونقان اظهار داشت: برنامه ریزی ما این است که این جاده تا آذرماه راه اندازی شود.

بهروزمردانی نژاد عنوان کرد: پروژه ساخت جاده فارسان - دشتک از سه مقطع، پیمانکاران بر روی آن در حال کار هستند.

وی از پایان کف سازی شش کیلومتر اول جاده خبر داد و یادآور شد: پیشرفت کار بر روی هفت کیلومتر دوم این جاده قابل ملاحظه است.

وی با اشاره به پروژه ساخت جاده فارسان - دشتک تصریح کرد: 13 کیلومتر جاده قبل از تونل بوده و طول تونل یک هزار و 400 متر بوده است.

فرماندار شهرستان فارسان عنوان کرد: به دلیل ملی بودن اعتبارات و زمان بر بودن تخصیص اعتبارات، پایان کار تونل زمان بر خواهد بود.