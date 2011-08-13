دکتر حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ادغام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه علوم پزشکی تهران به شدت تکذیب می شود و معتقدم که تغییر ریاست این دانشگاه هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

وی افزود: با این تغییرات این شایعات نیز از بین می رود و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با قوت به کار خود ادامه می دهد و به عنوان بازوی اصلی حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

آقاجانی تغییر در ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را در راستای بهتر شدن وضعیت بهداشت و درمان استان تهران برشمرد و گفت: بخش مهمی از مجموعه استان تهران زیر مجموعه حوزه بهداشتی و درمانی این دانشگاه بود و با ساماندهی حوزه های بهداشتی، درمانی، دارویی، خدمات بهتری به مردم ارائه می شود.

وی افزود: از سوی دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری طرح اصلاحات در آموزش پزشکی است و سالهاست که این طرح را اجرا می کند و تغییری در آن حاصل نمی شود.

مدیرکل دفتر وزارتی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت مستقل کار خود را ادامه می دهد و ادغامی در کار نیست و پیشتاز حوزه فعالیت خود خواهد بود.

وی افزود: رئیس جدید دانشگاه - دکتر حسن ابوالقاسمی دوره عمومی، تخصصی و فوق تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده است و از مدیران کارآمد وزارت بهداشت بوده و از فردا کار خود را در دانشگاه آغاز می کند و با توجه به شناخت خوبی که گروه های آموزشی از وی دارند با تعامل مثبت آرامش را به این دانشگاه برمی گرداند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته در حکمی دکتر حسن ابوالقاسمی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد. پیش از این دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه بود.

دکتر حسن ابوالقاسمی متولد سال 1341 و دارای مرتبه دانشیاری است. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله است.

وی متخصص اطفال و فوق تخصص خون و انکولوژی و فلوشیپ هماتولوژی است. وی دوران دکتری عمومی تا فوق تخصص خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ کرده و دوره فلوشیپ هماتولوژی را از دانشگاه لندن کسب کرده است.

به گزارش مهر، هسته اولیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با نام دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران به عنوان اولین دانشکده پزشکی خصوصی در سال 1338 و با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی ایجاد شد. دانشگاه ملی ایران در سال 1361 به نام دانشگاه شهید بهشتی تغییر نام داد و در سال 1364 دانشکده پزشکی و دانشکده‌های دیگر علوم مربوط به بهداشت و درمان از دانشگاه شهید بهشتی مستقل شده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تأسیس کردند.

این دانشگاه در حال حاضر دارای 11 دانشکده پزشکی، علوم توانبخشی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، داروسازی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، تغذیه، طب سنتی، پیراپزشکی، فناوریهای نوین پزشکی، بهداشت و دو پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم و بیماریهای ریوی است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 21 مرکز تحقیقاتی و یک شعبه بین المللی در قشم است. همچنین 24 بیمارستان و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی و 12 شبکه بهداشتی و درمانی زیر مجموعه این دانشگاه است و بیش از 5 میلیون نفر تهرانی تحت پوشش دانشگاه قرار دارند.