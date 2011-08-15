دانش آموزان هم به یاری خیرین مدرسه ساز می شتابند

محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ترویج روحیه مشارکت عمومی یکی از اهداف جامعه خیرین مدرسه ساز کشور است و ما باید با اعمال شیوه های مختلف مشارکتی دانش آموزان را هم به این صحنه فرهنگی وارد کنیم.

وی افزود: با توزیع قلک هایی بین دانش آموزان مبالغی را هر چند اندک معادل دو هزار ریال برای خرید یک آجر جمع آوری می کنیم تا دانش آموزان هم در این کار مهم سهیم شوند و با ایجاد فضاهای زیبای مشارکتی به کمک آموزش و پرورش می رویم.

حافظی ادامه داد: جوامع در صورتی راه تکامل را طی خواهند کرد که هر سازمان و تشکلی بامسؤلیت پذیری به نحو مطلوب وهماهنگ وظیفه محوله را صادقانه انجام دهد که خوشبختانه در ایران اسلامی حرکت اجتماعی خوبی در طول 13 سال اخیر راه افتاده و با جذب مشارکت های مردمی از آموزش وپرورش حمایت خوبی شده بطوریکه در حال حاضر آثار مثبت و سازنده آن در سطح کشور مشهود است و مدارس 4 نوبته به دو نوبته و یک نوبته رسیده و 30 درصد مدارس توسط خیرین احداث شده است.

حافظی تصریح کرد: این نوع مشارکت در جهان بی سابقه است وهیچ ملتی را سراغ نداریم که درامور فرهنگیی این چنین ‍‍ باعشق وافر شرکت کنند.

وی گفت: در طول 32 سال پس از انقلاب اسلامی مردم در عرصه های مختلف علاقه مندانه و عاشقانه وارد شده اند و کشور را از طوفان های سهمگین نجات داده اند، زمانی درجبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت کردند و دشمنان را از کشور بیرون راندند و پس از جنگ تحمیلی به منظور بسترسازی کسب دانش فرزندان مملکت که در واقع زیرساخت توسعه همه جانبه تلقی می شود با بذل مال به یاری دولت شتافتند و این حرکت عظیم فرهگی در کشور به صورت جهادی فراگیر شکل گرفت و فضاهای زیادی را ایجاد کرد که در اختیار آینده سازان کشور قرار گرفت.

حافظی یادآورشد: این هدف مقدس به بیرون از مرزها هم گسترش یافت ودر حالی که حدود 10 درصد از جمعیت ایران در دیگر کشورهای جهان اقامت دارند و برای حفظ و احیاء فرهنگی غنی ایران اسلامی ارتباط فرهنگی مردمی با آنها ضرورت دارد جامعه خیرین این مسئولیت را کاملاً درک کرده و با حمایت آموزش و پرورش در این رابطه برنامه ریزی شده که در سایر کشورها حضور فعال پیدا کنیم و با زمینه سازی فرهنگی کاری کنیم تا هموطنان عزیز زبان مادری و ملیت خود را بدست فراموشی نسپارند ودر کارهای خیرخواهانه مشارکت کنند.

600 میلیارد تومان کمک دولت به مدرسه سازی

این خیر مدرسه ساز افزود: دولت علاوه بر اعتبار قابل توجه ایمن سازی مدارس معادل 600 میلیارد تومان نیز برای ساخت مدرسه در سطح کشور پیش بینی کرده و خوشبختانه خیرین بلند اندیشه کشورمان نیز در سالجاری 1074 میلیارد تومان(حدود 2 برابراعتبارات دولتی) تعهد داده اند که 32 درصد از این تعهد به صورت زمین اهداء شده است تا در زمینه مدرسه سازی هزینه شود.

وی بیان کرد: میزان مشارکت مردم در سال گذشته 774 میلیارد تومان بوده که خوشبختانه نسبت به سال قبل از آن با رشد 35 درصدی مواجه شده ایم و امیدواریم با انسجام بیشتر این رقم مشارکت در سالهای آینده به بیش از 2 برابر افزایش یابد و این هدف در صورت تعامل صمیمانه همه جانبه ممکن خواهد شد.