برنامه مسابقات دانشجویان ایران در روز دوم/ دیدار جذاب ایران و ژاپن در والیبال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در دومین روز از بیست و ششمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی 2011 شنژن چین، امروز یکشنبه ورزشکاران کشورمان در سه رشته به مصاف حریفان خود می‌روند.

در رشته ژیمناستیک، تیم ایران متشکل از سعیدرضا کیخواه، هادی خناری نژاد، محمد رمضان پور، حسین کشوری و احسان خدادادی در مرحله مقدماتی مسابقات تیمی که 46 تیم در آن حضور دارند، به اجرای حرکات خود پردازند.

در وزنه برداری، ایمان شاه قلی در وزن 62 کیلوگرم و در دسته B به مصاف حریفان خود می‌رود که این مسابقات ساعت 12 در سالن مدرسه ورزش شنژن برگزار می‌شود.

در ادامه مسابقات مرحله گروهی والیبال هم تیم والیبال دانشجویان ایران در دومین دیدارش در این رقابت‌های به مصاف تیم ژاپن می‌رود که در صورت پیروزی در این دیدار شانس بسیاری برای صعود به عنوان دو تیم برتر گروه به مرحله بعدی دارد.

همچنین ورزشکاران تیروکمان تست دارند که صبح امروز این قلق‌گیری در شته کامپومند و عصر در رشته ریکرو انجام می‌شود. ورزشکاران رشته‌های دوچرخه‌سواری و دوومیدانی هم که در دهکده مسابقات حضور دارند، تنها به تمرین می‌پردازند.