کارگروه پرداخت غیر حضوری قبوض گاز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به تشکیل هشت کارگروه در سطح ستاد شرکت ملی گاز ایران، گفت: اعضای این کارگروهها را مدیران و رؤسای ستادی و مدیران شرکتهای تابعه تشکیل می دهند.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به منظور پایداری شبکه انتقال گاز در فصل سرد سال کارگروهی با عنوان افزایش پایداری و راندمان پالایش، انتقال، توزیع و موازنه گاز طبیعی تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه دارای هفت زیرگروه شامل تولید گاز، پالایش، انتقال، توزیع، پروژه های ضروری، واردات و صادرات و ذخیره سازی گاز است.

وی، افزود: به منظور اجرایی کردن مشارکت نامه طرح پالایشگاه گاز بیدبلند 2 و استحصال اتان پالایشگاه گاز پارسیان کارگروهی تشکیل شده است، مراحل اجرای این دو پروژه را به صورت مداوم پیگیری می کند.

کشکولی در ادامه به فعالیتهای کارگروه انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف و همین طور کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد کمیته های IGU (اتحادیه بین المللی گاز) و ارزیابی ماموریتهای خارج از کشور نیز در کارگروه های جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، تاکید کرد: به منظور پیشگیری و مقابله با بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه، بررسی راهکارهای کاهش حوادث مشترکان گاز، پرداخت غیر حضوری قبوض گاز و راهکارهای کاهش اتلاف شبکه گاز طبیعی و اندازه گیری و تحویل گاز در بخشهای پالایش، انتقال و توزیع نیز کارگروه هایی در شرکت ملی گاز تشکیل شده است.

کشکولی با بیان اینکه مسائل مربوط به اجرای اصل 44 و همین طورهدفمند سازی یارانه ها نیز در دو کارگروه جداگانه در حال بررسی است، اظهار داشت: در مورد توسعه واحد دیسپچینگ با توجه به افزایش خطوط انتقال گاز و پالایشگاهها نیز کارگروهی تشکیل شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارگروه بیمه با هدف افزایش پوشش بیمه و کاهش هزینه های بیمه در شرکت ملی گاز تشکیل شده است، بیان کرد: اجرای طرح کنتورهای هوشمند و قرائت از راه دور، اجرای تعهدات ساخت داخلی 200 دستگاه توربین و طرح توربین ملی نیز در کارگروه هایی در دست بررسی است.

وی همچنین از تشکیل کارگروهی به منظور بررسی اقتصادی روشهای جایگزین گازرسانی برای روستاهایی که فاصله دوری از خطوط انتقال گاز دارند خبر داد و یادآور شد: در این کارگروه روشهای مختلفی همچون انتقال LPG، CNG، برق و سوخت مایع برای گازرسانی به روستاهای محروم از نعمت گاز که فاصله دوری از خطوط لوله گاز دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.