به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید شجاع قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در امور حقوقی و مجلس در نامه‌ای با اشاره به اقدام مجمع عالی نخبگان ایران نسبت به جذب و عضویت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در واحدهای آموزشی و پژوهشی سراسر کشور خاطرنشان کرده است: "بنا به تبصره 3 ماده 9 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد هر گونه موسسه در ارتباط با نخبگان منوط به تأیید بنیاد ملی نخبگان است."

این نامه در ادامه تاکید کرده است که مجمع عالی نخبگان ایران اقدام به اخذ تأیید از بنیاد ملی نخبگان نکرده است.

عبدالمجید شجاع با یادآوری اینکه نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با امور نخبگان از اختیارات بنیاد ملی نخبگان است، خاطرنشان کرده است: "فعالیت‌های مجمع عالی نخبگان ایران در امور نخبگان به علت عدم رعایت موازین قانون مقرر در اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است."

به گزارش مهر، این نامه اوایل مرداد ماه 90 بر روی سربرگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خطاب به روسای مراکز علمی از جمله روسای دانشگاهها صادر شده است.