تنها پستاندار دریای خزر در معرض انقراض است

به گزارش خبرنگار مهر، امید صدیقی در همایش روز ملی دریای خزر(21 مرداد) در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران افزود: متاسفانه ورود پساب ها و فاضلاب های صنعتی و شیرابه های خانگی، زیست بوم دریای خزر را آلوده کرده است.

وی اظهار داشت: فک دریای خزر، تنها پستاندار نادر دریای خزر بوده که در معرض انقراض جدی است که در صورت بی توجهی مسئولان باید در انتظار انقراض گونه های دیگر در دومین دریاچه بزرگ جهان بود.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه برای نجات دریای خزر باید ظرف شش ماه اینده برنامه ملی و منطقه ای تبیین کنیم، تصریح کرد: کارگروه ملی احیاء و بازسازی ماهیان خاویاری در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تشکیل شده است.

صدیقی با بیان اینکه برنامه جامع احیاء و بازسازی ماهیان خاویاری تهیه شده است، یادآور شد: این برنامه با 14 اقدام اساسی به هیئت دولت برای تصویب ارسال شده است.

وی با اعلام اینکه ماهیان خاویاری در دریای خزر وضعیت بحرانی دارند افزود: سرنوشت ماهیان خاویاری دریای خزر در سال جاری باید مشخص شود در غیراینصورت باید در انتظار انقراض ماهیان خاویاری در دریای خزر بود.

وی با اشاره به اینکه دریای خزر دریایی کاملا بسته بوده و امکان تاثیر آلودگی این دریا نسبت به سایر آبهای آزاد بیشتر است افزود: فاضلاب های انسانی، روستایی و شهری مهم ترین آلودگی حال حاضر دریای خزر است.

این مسئول سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه سواحل دریای خزر به شدت آلوده شده است اظهار داشت: وضعیت آلودگی میکروبی در دریای خزر هر روز رو به فزونی می رود.

صدیقی با اشاره به اینکه پناهگاههای دریای خزر از شرایط مناسبی برای شنا برخوردار نیستند افزود: برنامه مدیریت کاهش آلودگی دریای خزر باید در اسرع وقت تدوین شود.

وی خواستار، تدوین برنامه احیاء و بازسازی ماهیان در زیستگاههای دریای خزر شد و اظهار داشت: با تکثیر بچه ماهیان در دریای خزر نمی توانیم به بازسازی و احیاء این گونه ها کمک کنیم.

وی در ادامه از انعقاد دو پروتکل کنوانسیون تهران در نشست روز گذشته وزیران محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور خبر داد و گفت: در اجلاس آلماتی، پروتکل مقابله با آلودگی نفتی و پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی آبهای زیرزمینی به امضای مسئولان محیط زیست کشورهای دریای خزر رسیده است.



