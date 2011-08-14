مراسم افطار ایتام با حضور رئیس مجلس خبرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افطار ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در دوازدهمین شب از ماه رمضان با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری وحسین انواری سرپرست کمیته امداد در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.



در این مراسم جمعی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد در استان البرز حضور داشتند که روزه خود را در این دانشگاه افطار کردند.



آیت الله مهدوی کنی در این مراسم با اشاره به فعالیت های کمیته امداد گفت: امروز با لطف خداوند و هدایت های رهبر معظم انقلاب این نهاد انقلابی کارهای فرهنگی ارزشمندی را انجام می دهد.



حسین انواری سرپرست کمیته امداد نیز تاکید کرد: اجتماعی شدن واستفاده حضوری از رهنمودهای بزرگان نظام از برنامه های کمیه امداد امام خمینی (ره) است.