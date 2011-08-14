دریای خزر دیگر مکانی مناسب برای شنا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در همایش روز ملی دریای خزر در سالن اجتماعات جهادکشاورزی مازندران افزود: متاسفانه برنامه منسجمی از سوی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر وجود ندارد.

وی اظهار داشت: چگونگی بهره برداری صحیح از دریای خزر و بهره گیری از مواهب طبیعی این دریاچه جهان نیز هنوز برای متولیان گردشگری و توریسم کشور تبیین نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ماهیان خاویاری جهان در دریای خزر تولید می شود، تصریح کرد: هجوم پساب های خانگی، صنعتی و اندکی هم آلودگی های نفتی، دریای خزر را در ردیف آلوده ترین دریاچه های جهان قرار داده است.

ابراهیمی با بیان اینکه پنج میلیون مسافر از ابتدای تابستان تاکنون به مازندران سفر کردند اظهار داشت: 180 طرح سالمسازی در دریای مازندران اجرایی شده که در هیچ یک از نقاط دریای مازندران مکان مناسبی برای شنای افراد به واسطه آلودگی های زیست محیطی نیست.

وی با تاکید بر تبیین مدیریت عالمانه و استراتژیک برای مقابله با آلودگی دریای خزر اظهار داشت: بی توجهی مسئولان برای جلوگیری از آلودگی ها، زیست بوم دریای خزر را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

مازندران سه میلیونی دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.



