11 درصد مازنیها سیگاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرزایی در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: 52 درصد مردم مازندران کمتر از 10 دقیقه ورزش می کنند که ناشی از بی تحرکی آنان است.

وی اظهار داشت: مازنیها رتبه نخست افراد چاق را در کشور به خود اختصاص می دهند که باید فکری برای ارتقاء شاخص های سلامت استان کرد.

معاون فنی مرکز بهداشت مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه مصرف داروهای روانگردان در کشور رو به فزونی رفته است، تصریح کرد: 500 هزار ایرانی اکنون شیشه مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه اعتیاد و دخانیات از مواردی بوده که سلامتی مردم مازندران را تهدید می کند، یادآور شد: بالا بودن تعرفه بخش خصوصی و هزینه های درمانی از دغدغه های مردم استان در حوزه سلامت است.

میرزایی با اشاره به اینکه تحرک ناکافی مردم از دلایلی بوده که زمینه ساز شیوع بیماریهای جدید در استان شده است، افزود: رعایت نامناسب قوانین رانندگی، مشکلات ترافیک و نظارت نامناسب بر وسایل آرایشی بهداشتی و نبود کارخانجات کمپوست مازندران از چالشهای حوزه سلامت مازندران از نقطه نظر مردمی است.

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر اجرای صحیح برنامه راهبردی سلامت مازندران از سوی دستگاههای عضو کارگروه اظهار داشت: شاخص های سلامت مازندران باید با کمک مسئولان و شهروندان ارتقاء یابد.

وی با بیان اینکه راهبرد سلامت مازندران باید در راستای ارتقاء بهره وری دیده شود، افزود: مازندران از بسیاری از شاخص های سلامتی عقب بوده که باید افزایش یابد.