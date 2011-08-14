خبرنگاران تحلیل درستی از مسائل منطقه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی در مراسم تجلیل از خبرنگاران شرق مازندران در بهشهر افزود: تحلیل کارآمد در خبرنگاری باید مورد توجه قرار گرفته و خبرنگاران تنها به نوشتن اخبار بسنده نکنند بلکه تحلیل درست از مسائل منطقه داشته باشند.

وی اظهار داشت: تحلیل کارآمد موجب استواری نظام و پبشرفت امور خواهد شد که باید در بین خبرنگاران مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید ایده ها و اندیشه های بلند را به تصویر بکشند، تصریح کرد: خبرنگاران با شناخت اندیشه های متعالی و انعکاس درست آرمان ها و اندیشه ها، هدایت جامعه را عهده دار باشند و تنها به اطلاع رسانی محض بسنده نکنند.

مقیمی ادامه داد: آموزش نیاز جدی خبرنگاران است که باید به آن توجه شود و خبرنگاران در راستای حرفه و شغل خود، دوره های مختلف را فرا گیرند.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری نیز گفت: رسانه نگهدارنده جامعه و به منزله پوسته آن است که هدایت جامعه را بر عهده دارد.

آیت الله سید صابر جباری اظهار داشت: رسانه در جهان دارای اهمیت فراوانی است و اکنون استکبار با استفاده از همین ابزار مهم رسانه در جهان، قدرت نمایی می کند.

وی یادآور شد: اصحاب رسانه باید ضمن فراگیری آموزش لازم، خدمت و اطلاع رسانی صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهند تا جامعه در مسیر هدایت واقعی قرار گیرد.

رئیس خانه مطبوعات مازندران هم گفت: هدف در خبرنگاری، اطلاع رسانی در جامعه است و خبرنگار باید مشکلات جامعه را بیان کند.

رستم دهقان، بیان داشت: خبرنگاران خود جریان ساز بوده و باید به دور از جریانات سیاسی و زیر چتر ولایت فقیه اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه شرط پنجساله برای بیمه خبرنگاران حذف شده است افزود: هر خبرنگاری که مورد تایید مدیر مسئول باشد، می تواند از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شود.

دهقان با تاکید بر آموزش در بین خبرنگاران افزود: از طریق هماهنگی انجام شده با پیام نور مازندران، رشته خبر از مهر ماه در دانشگاه پیام نور مازندران، دانشجو می پذیرد.