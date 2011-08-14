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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۹

مقیمی عنوان کرد:

خبرنگاران تحلیل درستی از مسائل منطقه داشته باشند

خبرنگاران تحلیل درستی از مسائل منطقه داشته باشند

بهشهر - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از خبرنگاران شرق استان خواست تا تحلیل درستی از مسائل منطقه محل زندگی خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی در مراسم تجلیل از خبرنگاران شرق مازندران در بهشهر افزود: تحلیل کارآمد در خبرنگاری باید مورد توجه قرار گرفته و خبرنگاران تنها به نوشتن اخبار بسنده نکنند بلکه تحلیل درست از مسائل منطقه داشته باشند.

وی اظهار داشت: تحلیل کارآمد موجب استواری نظام و پبشرفت امور خواهد شد که باید در بین خبرنگاران مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید ایده ها و اندیشه های بلند را به تصویر بکشند، تصریح کرد: خبرنگاران با شناخت اندیشه های متعالی و انعکاس درست آرمان ها و اندیشه ها، هدایت جامعه را عهده دار باشند و تنها به اطلاع رسانی محض بسنده نکنند.
 
مقیمی ادامه داد: آموزش نیاز جدی خبرنگاران است که باید به آن توجه شود و خبرنگاران در راستای حرفه و شغل خود، دوره های مختلف را فرا گیرند.
 
نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری نیز گفت: رسانه نگهدارنده جامعه و به منزله پوسته آن است که هدایت جامعه را بر  عهده دارد.
 
آیت الله سید صابر جباری اظهار داشت: رسانه در جهان دارای اهمیت فراوانی است و اکنون استکبار با استفاده از همین ابزار مهم رسانه در جهان، قدرت نمایی می کند.
 
وی یادآور شد: اصحاب رسانه باید ضمن فراگیری آموزش لازم، خدمت و اطلاع رسانی صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهند تا جامعه در مسیر هدایت واقعی قرار گیرد.
 
رئیس خانه مطبوعات مازندران هم گفت: هدف در خبرنگاری، اطلاع رسانی در جامعه است و خبرنگار باید مشکلات جامعه را بیان کند.
 
رستم دهقان، بیان داشت: خبرنگاران خود جریان ساز بوده و باید به دور از جریانات سیاسی و زیر چتر ولایت فقیه اطلاع رسانی کنند.
 
وی با بیان اینکه شرط  پنجساله  برای بیمه خبرنگاران حذف شده است افزود: هر خبرنگاری که مورد تایید مدیر مسئول باشد، می تواند از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شود.
 
دهقان با تاکید بر آموزش در بین خبرنگاران افزود: از طریق هماهنگی انجام شده با پیام نور مازندران، رشته خبر از مهر ماه در دانشگاه پیام نور مازندران، دانشجو می پذیرد.
کد مطلب 1382600

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